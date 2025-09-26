চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
সত্যজিৎ রায়ের জীবনী নিয়ে পাঠচক্রের আসর
বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের জীবনী নিয়ে পাঠচক্রের আসর করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ১৯ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে নয়টায় ভার্চ্যুয়াল প্ল্যাটফর্ম গুগলমিটে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রের মূল আলোচনায় দপ্তর সম্পাদক ফাহিম আসেফ বলেন, ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতের কিংবদন্তি নির্মাতা সত্যজিৎ রায় ১৯২১ সালের ২ মে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ‘পথের পাঁচালী’ (১৯৫৫) দিয়ে তাঁর চলচ্চিত্রজীবন শুরু হয়। এরপর ‘অপরাজিত’, ‘অপুর সংসার’, ‘চারুলতা’, ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’সহ অসংখ্য কালজয়ী ছবি নির্মাণ করেন। শিশুকিশোর সাহিত্যে ফেলুদা ও প্রফেসর শঙ্কুর মতো জনপ্রিয় চরিত্র উপহার দিয়েছেন। চলচ্চিত্র, সাহিত্য ও সংগীতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি একাডেমির অনারারি (লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট) পুরস্কার এবং ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান ভারতরত্ন লাভ করেন। ১৯৯২ সালের ২৩ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু ঘটলেও তিনি আজও এক অনন্য সাংস্কৃতিক প্রতিভা হিসেবে স্মরণীয়।
উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন পাঠপ্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘সত্যজিৎ রায়কে বুঝতে হলে আমাদের চিন্তাচেতনার দিকটি উন্নত করতে হবে। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো বাস্তব জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমি বন্ধুসভার সদস্যদের এসব চলচ্চিত্র দেখার আহ্বান জানাই।’
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সহসভাপতি ফারহা উলফাৎ রহমান ও মো. আসাদুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান ও নাফিউল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, অর্থ সম্পাদক আলীউজ্জামান নূর, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক অজিফা খাতুন, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক সোনিয়া খাতুন, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য শাকিল হোসেন, বন্ধু মুশফিক মাহাদী, সাজিদ হাসানসহ অন্যরা।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা