কার্যক্রম

ময়মনসিংহ বন্ধুসভা

‘প্রথম আলো না পড়লে মনে হয় যেন কিছু একটা মিস করলাম’

লেখা:
মোহাম্মদ খালিদ হাসান
ময়মনসিংহে প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সুধী সমাবেশছবি: বন্ধুসভা

প্রথম আলো সত্য প্রকাশ করে বলেই বারবার বাধার সম্মুখীন হয়। কোনো বাধাই তাদের সত্য বলার অঙ্গীকারকে দুর্বল করতে পারেনি। সত্য প্রকাশে প্রথম আলোর এই অবিচল সাহসের কারণেই পাঠকমহলে পত্রিকাটি সর্বাধিক প্রচারিত। প্রথম আলোর সংবাদে যে ভরসা তৈরি হয়েছে, তা অন্য কোথাও সহজে পাওয়া যায় না। সমাজের অসংগতি ও অনিয়ম সাহসের সঙ্গে তুলে ধরায় কখনো পিছপা হয়নি। সত্য বলার এই সাহস ও দায়বদ্ধতা ভবিষ্যতেও অটুট রাখতে হবে।

ময়মনসিংহে প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সুধী সমাবেশে বক্তারা এ কথা বলেন। গত ২৯ নভেম্বর বিকেলে ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের শহীদ শাহাবুদ্দিন মিলনায়তনে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাজনীতিক, শিক্ষক, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, নাট্যজন, শিল্পী, সংস্কৃতি সংগঠক, চিকিৎসক, কবি-সাহিত্যিক ও নারী নেত্রীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। অনুষ্ঠানটি সফল করতে ময়মনসিংহ বন্ধুসভার বন্ধুরা সার্বিক সহযোগিতা করেন।

প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক মোস্তাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় বীর মুক্তিযোদ্ধা বিমল পাল বলেন, ‘প্রথম আলো সব সময় বস্তুনিষ্ঠ খবর প্রকাশ করে। সত্য সংবাদ প্রকাশের পর অনেক সময় কিছু মহল অভিযোগ তোলে, কিন্তু পরে দেখা যায়, সেসব অভিযোগ টেকে না। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বলতে চাই, সত্য ইতিহাস প্রথম আলোর মধ্যেই সংরক্ষিত থাকুক। ১৯৯৮ সাল থেকে যে সাহসিকতার সঙ্গে প্রথম আলো এগোচ্ছে, ভবিষ্যতে তা আরও শক্তিশালী হোক।’

প্রথম আলো ও বন্ধুসভার মানবিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড নিয়ে নাসিমা আক্তার বলেন, ‘প্রথম আলো শুধু সংবাদ পরিবেশনেই সীমাবদ্ধ নয়; মানুষের পাশে দাঁড়ানো, সমাজকে আলোকিত করা এবং মানবিক মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়াই তাদের অন্যতম লক্ষ্য। প্রথম আলো বন্ধুসভা সেই আদর্শ ধারণ করে বহু বছর ধরে সামাজিক, মানবিক ও সৃজনশীল কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দুর্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়ানো থেকে শুরু করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ—সব ক্ষেত্রেই বন্ধুসভা অনুকরণীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রথম আলো ও বন্ধুসভার এই মানবিক যাত্রা সমাজকে আরও ইতিবাচক পথে এগিয়ে নিতে সহায়তা করছে।’

ময়মনসিংহ বন্ধুসভার বন্ধুরা।

ময়মনসিংহ-১ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী সৈয়দ এমরান সালেহ বলেন, ‘ঘুম থেকে উঠে প্রথম আলো না পড়লে মনে হয় যেন কিছু একটা মিস করলাম। এখন অনলাইনে বেশি সময় কাটাই, আর সেখানে প্রথম আলোই আমার প্রধান ভরসা। প্রথম আলো শুধু একটি পত্রিকা নয়; এটি একটি প্রতিষ্ঠান—যার পথচলা স্বাধীন সাংবাদিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।’

বিভিন্ন প্রত্যাশা ও অভিযোগ নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রথম আলোর চিফ ডিজিটাল বিজনেস অফিসার জাবেদ সুলতান পিয়াস বলেন, ‘প্রথম আলো কোনো সময়ই ক্ষমতাসীনদের বন্ধু হতে পারেনি। আগের সরকারের আমলে প্রথম আলোর বিরুদ্ধে ৮৫টি মামলা হয়েছিল। সরকার পরিবর্তনের পর ভেবেছিলাম পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, কিন্তু এই সরকারেও প্রথম আলোর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তবু প্রথম আলো সত্যের পথে অবিচল আছে।’

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সুশীল সমাজ, আমলা, ব্যবসায়ী, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠক ও রাজনৈতিক নেতারা বক্তব্য দেন।

শেষ পর্বে ময়মনসিংহ বন্ধুসভার বছরব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত বন্ধুদের ‘সেরা সম্মাননা ২০২৫’ প্রদান করা হয়। সামাজিক, মানবিক ও সৃজনশীল কাজে গতিশীল নেতৃত্ব, দায়িত্বশীল আচরণ, সাংগঠনিক দক্ষতা ও সৃজনশীলতার ভিত্তিতে প্রতিবছর বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মূল্যায়ন করা হয়। এ বছরও কাজের ভিত্তিতে চারজন বন্ধুকে সম্মাননা দেওয়া হয়। আমন্ত্রিত অতিথিরা পুরস্কার দেন। ‘সেরা সংগঠক’ হয়েছেন মোহাম্মদ খালিদ হাসান ও মেহেদী হাসান; ‘সেরা উদ্যমী’ বন্ধু হয়েছেন বোরহান উদ্দিন; এবং ‘সেরা উদীয়মান বন্ধু’ হয়েছেন মো. উজ্জল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ বন্ধুসভার উপদেষ্টা উপাধ্যক্ষ শওকত হোসেন, নাসিমা আক্তার, অধ্যক্ষ এখলাস উদ্দিন, তাহমিনা শেখ, মো. আবুল বাশার, সাবেক সভাপতি সুব্রত কুমার সিংহ, সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান, সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উম্মে সালমা, সাংগঠনিক সম্পাদক রাবিয়াতুল বুশরা, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক তাওমান জাহান, ম্যাগাজিন সম্পাদক মুনমুন আহমেদসহ অন্যান্য বন্ধুরা।

সভাপতি, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন