সমাজের কল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার শিক্ষার্থীদের

নাজমুল হক
শরীয়তপুরে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান
ছবি: বন্ধুসভা

শরীয়তপুরে অনুষ্ঠিত হলো শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা। ১৩ সেপ্টেম্বর পৌরসভা মিলনায়তনে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ১০টায় সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর ঢাকার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

শরীয়তপুর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক তামিম হোসেনের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলো শরীয়তপুর প্রতিনিধি সত্যজিৎ ঘোষ।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে সরকারি গোলাম হায়দার খান মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ওয়াজেদ কামাল বলেন, ‘তোমরা ভালো ফল অর্জন করে সবার মুখ উজ্জ্বল করেছ। তোমাদের এই সাফল্যের ধারা নিরবচ্ছিন্ন থাকুক, সেই প্রত্যাশা করি।’

নড়িয়া সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মাকসুদা খানম বলেন, ‘তোমাদের ঈর্ষণীয় সাফল্যে আমরা গর্বিত। আশা করি, তোমরা মানবিক মানুষ হয়ে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত থাকবে।’

মাদক, মিথ্যা ও মুখস্থকে না বলুন শপথ পাঠ করান শরীয়তপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক শাহিন সরকার।

শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জের সাজনপুর ইসলামিয়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী রাইসা ইসলাম অনুভূতি জানিয়ে বলে, ‘আমার ভালো ফল অর্জনে প্রথমে মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। পরিবার ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের ধন্যবাদ।’

শরীয়তপুর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পূরবী দাস বলে, ‘আমরা দেশসেরা মেধাবী হয়ে সমাজের কল্যাণে কাজ করব।’

প্রথম আলো খুলনার নিজস্ব প্রতিবেদক উত্তম মণ্ডল বলেন, ‘যাঁরা পাঠক আছেন প্রথম আলোর প্রতি আপনাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা আমাদের সাহস জোগায়। এই অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করি।’

অনুষ্ঠান শেষে শরীয়তপুর বন্ধুসভার বন্ধুরা
ছবি: বন্ধুসভা

সাংস্কৃতিক পর্বে শরীয়তপুর বন্ধুসভার এক বন্ধু দুটি দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। বন্ধুসভার সদস্য শিল্পী সোহেল মীর মালত ও তাঁর দল জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী সংবর্ধনা নিয়ে একটি থিম সং পরিবেশন করেন।

অনলাইন কুইজে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথমা প্রকাশিত লেখক রাহিতুল ইসলামের ‘সুখবর বাংলাদেশ’ বইটি উপহার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতা করেন শরীয়তপুর বন্ধুসভার বন্ধুরা। সভাপতি আব্দুল মোতালেব, সহসভাপতি নাজমুল হক, সাধারণ সম্পাদক তামিম হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন রুপম, জর্জ বণিক, প্রচার সম্পাদক সামিয়া আফরিন, বন্ধু সজীব আহম্মেদ, রেজাউল খানসহ অন্য বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন।

শিখো-প্রথম আলোর আয়োজনে জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পাওয়ার্ড বাই কনকা–গ্রি। সহযোগিতায় কনকর্ড, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।

