একটি ভালো কাজ
মানিকগঞ্জ বন্ধুসভার উদ্যোগে শিশুদের শিক্ষা উপকরণ বিতরণ
শিশুশিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেছে মানিকগঞ্জ বন্ধুসভা। ২৫ অক্টোবর সকালে সদর উপজেলার দীঘি ইউনিয়নের ছুটি ভাটবাউর জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে কয়েকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খাতা, কলম উপহার দেন বন্ধুরা।
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নেয় মানিকগঞ্জ বন্ধুসভা। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভিভাবকদের প্রতি সন্তানদের যত্ন ও পড়ালেখায় গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা আবদুল আজিজ। তিনি বলেন, ‘প্রথম আলো দেশের সর্বোচ্চ পাঠকপ্রিয় পত্রিকা। শুধু বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতাই নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বিভিন্ন সামাজিক, শিক্ষণীয় কর্মকাণ্ডের কারণে প্রথম আলো এই অবস্থানে এসেছে। প্রথম আলোর এই বহুবিধ কার্যক্রম আরও ব্যাপ্তি হোক, এই প্রত্যাশা করি।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন গড়পাড়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ সহকারী শিক্ষক আবদুল খালেক, প্রথম আলোর মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি আবদুল মোমিন, মানিকগঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি চাঁন মিয়াসহ অভিভাবকেরা। শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হয় ভাটবাউর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নতুন বসতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দীঘি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও জেলা শহরের পোড়রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতাধিক শিশুকে।
শিক্ষা উপকরণ পেয়ে শিশুদের মধ্যে আনন্দের ঝিলিক দেখা গেছে। ভাটবাউর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির মিরাজ হোসেন বলে, ‘সুন্দর খাতা ও কলম দিছে। আমি অনেক খুশি হইছি।’
অভিভাবক শাহ আলম বলেন, ‘এই অনুষ্ঠানে আইস্যা আমরা পোলাপানরে পড়ালেহা করানোর উৎসাহ পাইলাম।’
সভাপতি, মানিকগঞ্জ বন্ধুসভা