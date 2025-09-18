সিলেট বন্ধুসভা
‘গাছ বাঁচলে বাঁচবে মানুষ’
‘আর নয় প্লাস্টিক দূষণ, জীবন বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ’ প্রতিপাদ্যে বৃক্ষরোপণ ও বিতরণ করেছে সিলেট বন্ধুসভা। জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের আহ্বানে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৭ সেপ্টেম্বর সিলেটের তিনটি স্কুলে ৪০০ করে মোট ১ হাজার ২০০টি চারা গাছ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ সময় কিশোরী মোহন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সহপ্রধান শিক্ষক সঞ্জিত তালুকদার বলেন, ‘বন্ধুসভার উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আমরা চাই সিলেট শহর সবুজে ভরে উঠুক।’
১৮ সেপ্টেম্বর সদ্য প্রয়াত সিলেট বন্ধুসভার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দৃষ্টি রানী বর্মণকে উৎসর্গ করে নগরের চাঁদনীঘাটে বিকেল পাঁচটায় ‘বৃক্ষ উৎসব’ কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে লিডিং ইউনিভার্সিটি সোশ্যাল সার্ভিস ক্লাবসহ নগরীর সাতটি সামাজিক সংগঠন, বিভিন্ন ব্যক্তি ও পথচারীদের মধ্যে বৃক্ষ উপহার দেন বন্ধুরা।
সিলেট বন্ধুসভার দপ্তর সম্পাদক কৃত্য ছত্রী বলেন, ‘গাছ বাঁচলে বাঁচবে মানুষ। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে গাছ লাগাতে হবে এবং গাছ কাটা থেকে বিরত থাকতে হবে।’
প্রশিক্ষণ সম্পাদক সমরজিৎ হালদার বলেন, ‘একটি গাছ কাটলে আরও তিনটি গাছ রোপণ করুন। তাহলেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে।’
বৃক্ষ উৎসবে বিনা মূল্যে সিলেটের বিভিন্ন প্রান্তের সংগঠন ও পথচারীদের মধ্যে মোট ১ হাজার ২০০টি চারা গাছ বিতরণ করা হয়। পুরো কর্মসূচিতে মোট ২ হাজার ৫০০টি গাছ বিতরণ ও রোপণ করা হলো।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বন্ধু শ্রেয়ান ঘোষ, সুবর্ণা দেব, শেখ ফয়সাল আহমেদ, মিনথিয়া রহমান, দেব রায় সৌমেন, হিয়া রহমান, ফারিয়া হক ফিমাসহ আরও অনেকে।
সভাপতি, সিলেট বন্ধুসভা