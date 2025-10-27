লালমনিরহাটে অসচ্ছল হাঁসের খামারিকে আর্থিক সহায়তা

একটি ভালো কাজ
লালমনিরহাটে অসচ্ছল হাঁসের খামারিকে আর্থিক সহায়তা
লালমনিরহাট শহরের বালাটারি এলাকায় অন্যের জমিতে বাড়ি করে বসবাস করেন জহুরুল ইসলাম (৬৫)। সেখানকার মরাসতীর নদের তীর ঘেঁষে স্থানীয় মামুনবাগ খানকা শরিফ মসজিদের জমিতে ছোট্ট একটি হাঁসের খামার গড়ে তুলেছেন তিনি। কিন্তু আর্থিক কারণে খামারটি বড় করতে পারছিলেন না। বিষয়টি নজরে আসে লালমনিরহাট বন্ধুসভার বন্ধুদের।
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে খামারটি আরও বড় আকারে করার জন্য জহুরুল ইসলামকে নগদ অর্থ সহায়তা করেছে লালমনিরহাট বন্ধুসভা। ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৫ অক্টোবর এ সহায়তা প্রদান করা হয়।
বন্ধুসভাকে ধন্যবাদ জানিয়ে জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘এই টাকা দিয়ে হাঁসের খামারটি আরেকটু বড় করতে পারব। সংসারেও কিছুটা সচ্ছলতা আসবে বলে আশা করছি। আল্লাহপাক তোমাদের ভালো করবেন, এই দোয়া করছি।’
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন লালমনিরহাট বন্ধুসভার সহসভাপতি ইফতেরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির ইসলাম, প্রথম আলোর লালমনিরহাট প্রতিনিধি আবদুর রব সুজন, বন্ধুসভার উপদেষ্টা আইনজীবী শেখ রফিকুল ইসলাম ও উপদেষ্টা খন্দকার আসাদুজ্জামান তপু প্রমুখ।
সভাপতি, লালমনিরহাট বন্ধুসভা