পটিয়া বন্ধুসভার পাঠচক্রে ‘ছোটদের মহানবি’
পটিয়ার ঐতিহ্যবাহী কনফিডেন্স কোচিং সেন্টারে ২০ সেপ্টেম্বরের স্নিগ্ধ বিকেলটি যেন আশ্বিনের শুরুতে কাশফুলের নরম ছোঁয়া মেখে এক অন্য রকম আবেশ তৈরি করেছিল। এদিন পটিয়া বন্ধুসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় লেখক ও গবেষক রশীদ এনামের শিশুতোষগ্রন্থ ‘ছোটদের মহানবি’ নিয়ে এক মনোমুগ্ধকর পাঠচক্র।
বই আলোচনায় সাধারণ সম্পাদক আইরিন সুলতানা বলেন, ‘রশীদ এনামের বইটি শুধু শিশুদের জন্য নয়, বড়দের মনকেও নবীপ্রেমে ভরিয়ে তুলবে। বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠা একেকটি শিক্ষার আলো।’
বইটির প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন করেছেন পটিয়ার খ্যাতিমান শিল্পী আকরাম হোসেন। তাঁর আঁকা হেরা গুহা, সাহাবি গাছ ও নবীজির যুগের সৌধগুলো পাঠকদের মুগ্ধ করে। পাশাপাশি খুদে শিল্পীরা—তাসনিম জান্নাত, হুজাইফা রশীদ, আনিসা তাহসিন, আয়শা মালিহা, মুনতাসির রাফি বইটির অলংকরণে নিজেদের রংতুলি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে মক্কার মরুভূমি, মদিনার সবুজ গম্বুজ, জমজম কূপ, কাবা শরিফসহ নান্দনিক চিত্র।
বইটিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর বৃক্ষপ্রেম, পাখিপ্রেম, শিশুদের প্রতি মমতা, এমনকি চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিকগুলোও মনোমুগ্ধকরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। মধু, কালোজিরা, আদা, রসুন, খেজুর, লাউ, ডুমুর, যব—এগুলোর গুণাগুণ নিয়েও আলোচনায় উঠে আসে নানা তথ্য।
বইটির অন্যতম বিশেষত্ব হলো, এখানে মনীষীদের চোখে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)–কে তুলে ধরা হয়েছে। মাইকেল এইচ হার্ট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে তাঁকে শত মনীষীর তালিকার শীর্ষে স্থান দিয়েছেন। ফ্রান্সের কিংবদন্তি কবি দে লামার্তিন, জর্জ বার্নার্ড শ–সহ বহু মনীষী তাঁকে মানবজাতির পথপ্রদর্শক ও মুক্তিদাতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। লেন পল, ইংরেজ কবি জন কিটস, মনীষী পিয়েরে ক্রাবাইট, জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডওয়ার্ড মুন্ট এবং সাহিত্যে নোবেলজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নবীজির চরিত্র, নীতি ও মহানুভবতা নিয়ে মন্তব্য রেখেছেন। লেখক রশীদ এনাম বইটিতে এসব মূল্যবান উদ্ধৃতি ও মনীষীদের অভিব্যক্তি মনোমুগ্ধকরভাবে সংকলন করেছেন।
পাঠচক্রে উপস্থিত সদস্যদের অংশগ্রহণে কুইজ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্নোত্তরের প্রাণবন্ত মুহূর্তগুলো সবাইকে বইটির শিক্ষার সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করে। পাঠচক্র শেষে সভাপতি ফারুক আহমেদের অনবদ্য উপস্থাপন কুইজের উত্তরপত্র পাঠ করে অনুষ্ঠান সমাপ্ত ঘোষণা করেন।
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধু মোকাররম রিজুয়ান, সাইদ হোসেন, জেবু চৌধুরী, জিন্নাত আরা, ইসফাত রেশমি, শচীন দে, সাইফুর রহমান, হুমাইরা জান্নাত, মিতুসহ আরও অনেকে।