খুলনা বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক
বিজ্ঞান উৎসবের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করেছে খুলনা বন্ধুসভা। ৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে প্রথম আলো খুলনা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন খুলনা বন্ধুসভার বন্ধু শাহিনুর আলম। বৈঠকে তাঁকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। শাহিনুর আলম বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভা থেকে পাওয়া শুভেচ্ছা আমার জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।’
সহসভাপতি এম এম মাসুম বিল্লাহ বলেন, ‘বন্ধুদের যেকোনো সাফল্য, অর্জন আমাদের প্রত্যেকের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস, নতুন দিগন্তের সূচনা।’
উপদেষ্টা উত্তম মণ্ডল বলেন, ‘বন্ধুদের সাফল্য বন্ধুসভা পরিবারের নতুন আলোর বাতিঘর।’
বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন অর্থ সম্পাদক ইমন মিয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক দীপু রায়, বন্ধু জয়ন্ত গাইন, তুহিন বাওলিয়াসহ অন্য বন্ধুরা।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, খুলনা বন্ধুসভা