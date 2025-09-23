‘নজরুলের কণ্ঠ আমাদের মনে সাহস জোগায়’

কক্সবাজার বন্ধুসভা
‘নজরুলের কণ্ঠ আমাদের মনে সাহস জোগায়’
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী দর্শন ও মানবমুক্তির বাণী নিয়ে পাঠচক্র করেছে কক্সবাজার বন্ধুসভা। ২২ সেপ্টেম্বর শহরের সিবিএন অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করা হয় নজরুলের সাম্যবাদী কবিতা, গান ও প্রবন্ধ সম্পর্কে।
পাঠচক্রে সভাপতিত্ব করেন সহসভাপতি আবদুল নবী এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক উলফাতুল মোস্তফা। উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মারগুব মোর্শেদ, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক তায়েফ বিন কাদের, কার্যনির্বাহী সদস্য শফিকুল ইসলাম, সাবিত জুবাইর, এম আর সিফাত।
দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক তায়েফ বিন কাদের বলেন, ‘নজরুলের সাম্যবাদ নিছক রাজনৈতিক শব্দবন্ধ নয়, বরং মানুষের অন্তরের গভীরে থাকা অসাম্য ভাঙার আহ্বান। তিনি ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি ভেদাভেদকে অগ্রাহ্য করে এক নতুন মানবিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আজকের পৃথিবীতে যখন বিভাজন দিন দিন প্রকট হচ্ছে, তখন নজরুলের এই সাম্যের ডাক আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।’
সাধারণ সম্পাদক উলফাতুল মোস্তফা বলেন, ‘নজরুল শুধু কবিতা বা গানে নয়, তাঁর চিন্তায়ও নারী স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন। তিনি নারীদের শিকল ছিঁড়ে মুক্ত আকাশে উড়তে উদ্বুদ্ধ করেছেন। নজরুলের সাম্যবাদ তাই কেবল শ্রেণিভিত্তিক সমতা নয়, জেন্ডার সমতার জন্যও এক অগ্রণী অবস্থান।’
বন্ধু সাবিত জুবাইর সাম্যবাদী কবিতার শক্তি ও তাগিদ ব্যাখ্যা করে বলেন, ‘নজরুল ছিলেন শোষিত মানুষের কবি। দরিদ্র, বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদ তিনি তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখা আমাদের শেখায় শোষণ ও দমননীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। সমাজে বৈষম্য যতই বাড়ুক, নজরুলের কণ্ঠ আমাদের মনে সাহস জোগায়।’
সহসভাপতি আবদুল নবী নজরুলের সাম্যবাদকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে জরুরি বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ‘আজও সমাজে বৈষম্য বিদ্যমান, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নানা দিক থেকে অবহেলিত। নজরুল যে শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা এখনো আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে আছে। তাঁর সাম্যবাদী দর্শন বর্তমান সময়ে সংগ্রামী তরুণ প্রজন্মের জন্য দিশারি।’
পুরো পাঠচক্রজুড়ে আলোচনা ছিল প্রাণবন্ত, প্রশ্নোত্তরে ভরপুর। সদস্যরা নজরুলের কবিতা থেকে অংশবিশেষ আবৃত্তি করেন, কেউ কেউ তাঁর গান গেয়ে শোনান। আলোচনার শেষ পর্যায়ে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মারগুব মোর্শেদ বলেন, ‘নজরুল কেবল একজন কবি নন, তিনি ছিলেন এক বিপ্লবী চিন্তাবিদ, যাঁর সাম্যবাদ আজও মানবমুক্তির সংগ্রামে প্রেরণার উৎস।’
সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার বন্ধুসভা