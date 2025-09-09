কার্যক্রম

চকরিয়া বন্ধুসভা

ছোট চারাগুলো একদিন বড় গাছে পরিণত হবে

লেখা:
আরমান রাফি
চকরিয়া বন্ধুসভার উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মধ্যে চারা গাছ বিতরণছবি: বন্ধুসভা

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সবুজ প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা বাড়াতে গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ করে কক্সবাজারের চকরিয়া বন্ধুসভা। ৩ সেপ্টেম্বর চকরিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয় ও চকরিয়া গ্রামার স্কুলে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে মোট ৯০০টি শজনে ও নিমগাছের চারা বিতরণ করেন বন্ধুরা।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর চকরিয়া প্রতিনিধি এস এম হানিফ। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। তোমরা আজ যে চারাগুলো রোপণ করবে, সেগুলো ভবিষ্যতে ছায়া দেবে, ফল দেবে এবং পৃথিবীকে শীতল রাখবে। গাছের প্রতি তোমাদের ভালোবাসা সবুজ পৃথিবী গড়ার স্বপ্নকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।’

চকরিয়া বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক আরমান রাফির পরিচালনায় এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চকরিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শফিকা আক্তার ছিদ্দিকা, চকরিয়া গ্রামার স্কুলের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম এবং সহকারী সিনিয়র শিক্ষক শহিদুল ইসলাম।

চকরিয়া বন্ধুসভার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি।

শিক্ষকরা বলেন, ‘পরিবেশ দূষণ আজ আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ ধরনের কর্মসূচি শুধু গাছ বিতরণ নয়, বরং শিক্ষার্থীদের মনে পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ তৈরি করে। আমরা আশা করি, এই ছোট চারাগুলো একদিন বড় গাছে পরিণত হবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর পৃথিবী উপহার দেবে।’

বন্ধুসভার বন্ধুদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি তাহসিন রাজ্জাক, কার্যনির্বাহী সদস্য মোহাম্মদ হোসাইন, শহিদুল ইসলামসহ অন্য বন্ধুরা। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, স্কাউট এবং বন্ধুসভার সদস্যদের সম্মিলিত অংশগ্রহণে দিনব্যাপী এই কর্মসূচি পালিত হয়।

সাধারণ সম্পাদক, চকরিয়া বন্ধুসভা

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন