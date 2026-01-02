চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
‘নটুর একটি রাইফেল’ বই নিয়ে পাঠচক্র
সাইদুজ্জামান রওশনের ‘নটুর একটি রাইফেল’ বই নিয়ে পাঠচক্র করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। গত ২৩ ডিসেম্বর বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার ৬৮তম পাঠচক্র।
পাঠচক্রে আলোচনায় সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম বলেন, এ গল্পে নটু নামের একটি সাধারণ ছেলেকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। নটু প্রথমে অন্য সবার মতোই সাধারণ ছিল; কিন্তু দেশের পরিস্থিতি, মানুষের কষ্ট আর চারদিকে যুদ্ধের ভয়াবহতা তাকে ভেতর থেকে বদলে দেয়। একটি রাইফেল পাওয়ার মধ্য দিয়ে নটুর জীবনে নতুন দায়িত্ব যোগ হয়—সে বুঝতে পারে যে এই রাইফেল কেবল গুলি ছোড়ার অস্ত্র নয়, বরং স্বাধীনতার স্বপ্ন, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং নিজের দেশকে রক্ষা করার প্রতীক। নটু নিজের ভয়কে জয় করতে শেখে, পরিবার–সমাজের টানাপোড়েনের মধ্যেও দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ তার কাছে বড় হয়ে ওঠে।
আরাফাত মিলেনিয়াম বলেন, গল্পটিতে দেখা যায়, কীভাবে একটি কিশোর ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে যায় সাহসী ও দায়িত্বশীল মানুষে। যুদ্ধের সময় মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা, সাহস, ত্যাগ ও দেশপ্রেম নটুকে অনুপ্রাণিত করে। নটু বোঝে যে দেশ কেবল মাটির টুকরা নয়; দেশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের ভালোবাসা, স্বপ্ন আর ভবিষ্যৎ। তাই সে সিদ্ধান্ত নেয়, দেশের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করবে।
পাঠ প্রতিক্রিয়ায় জাহিদ হাসান বলেন, ‘নটুর একটি রাইফেল’ বইটিতে দেখা যায়, কীভাবে দেশের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ মানুষকে বদলে দেয়। ছোট বা বড় কেউ নয়, দেশের প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে যে সাহস, ত্যাগ ও স্বপ্ন লুকিয়ে থাকে।
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন, সহসভাপতি ফারাহ্ উলফাৎ রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান, বন্ধু রামিজ আহমেদ, মুশফিক মাহাদী, মো. রাহাতসহ অন্যরা।
সাধারণ সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা