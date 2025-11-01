গোবিপ্রবি উপাচার্যের সঙ্গে বন্ধুসভার সৌজন্য সাক্ষাৎ
গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক হোসেন উদ্দিন শেখরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে গোবিপ্রবি বন্ধুসভার প্রতিনিধিদল। উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে ৩০ অক্টোবর এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
বন্ধুসভার সভাপতি সালমান হোসেনের নেতৃত্বে সদস্যরা উপাচার্যের কাছে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর গত এক বছরের সফল নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণে উপাচার্যের ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক হোসেন উদ্দিন শেখর বন্ধুসভার সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রায় তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি তরুণ প্রজন্মকে সৃজনশীল চিন্তা, সততা ও দেশপ্রেমের মাধ্যমে জাতি গঠনে অবদান রাখার আহ্বান জানান।
সাক্ষাতের শেষে বন্ধুসভার পক্ষ থেকে উপাচার্যের হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।