বন্ধুসভা মুক্তিযুদ্ধ অলিম্পিয়াড ২০২৬
নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের বার্তা পৌঁছে দিল জাবি বন্ধুসভা
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও তাৎপর্য নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ‘বন্ধুসভা মুক্তিযুদ্ধ অলিম্পিয়াড ২০২৬’ আয়োজন করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। গত ৩১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কলতান বিদ্যানিকেতনে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
অলিম্পিয়াডের কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় কলতান বিদ্যানিকেতনের ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণির মোট ৯২ জন শিক্ষার্থী। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্নের মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞান যাচাইয়ের সুযোগ পায়। প্রতিযোগিতা শেষে সেরা পাঁচ শিক্ষার্থীকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই ও সনদ প্রদান করা হয়।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলতান বিদ্যানিকেতনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম। তিনি তাঁর বক্তব্যে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন জ্ঞানভিত্তিক আয়োজন করার জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভাকে ধন্যবাদ জানান।
প্রতিষ্ঠানটির সহকারী শিক্ষক সিতু সরকার বলেন, ‘এ ধরনের আয়োজন শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা প্রতিযোগিতামূলক ও আনন্দমুখর পরিবেশে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নতুনভাবে জানার সুযোগ পেয়েছে, যা সত্যিই আনন্দের।’
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি শেখ হামিম বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভা সব সময় ইতিবাচক ও ভালো কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই আয়োজনের জন্য কলতান বিদ্যানিকেতনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।’
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মঈন আহসান বলেন, ‘আমাদের এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে আরও জানার আগ্রহ তৈরি করা। আমরা চাই, নতুন প্রজন্ম এই ইতিহাসকে জানুক, বুঝুক এবং ধারণ করুক।’
জাবি বন্ধুসভার এই আয়োজনের আহ্বায়ক ছিলেন বন্ধু মাহফুজা মোনামি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জাবি বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন।
সভাপতি, জাবি বন্ধুসভা