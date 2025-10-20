কুকুরছানাদের নিরাপদ আশ্রয় দিল ক্যামব্রিয়ান বন্ধুসভা

একটি ভালো কাজ
কুকুরছানাদের নিরাপদ আশ্রয় দিল ক্যামব্রিয়ান বন্ধুসভা
রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোডে একটি মা কুকুরের মৃত্যুর পর রাস্তায় অনাহারে পড়ে ছিল সাতটি বাচ্চা। সেগুলোকে উদ্ধার করে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি প্লটে নিরাপদভাবে আশ্রয় দিয়েছে ক্যামব্রিয়ান বন্ধুসভা। পাশাপাশি বাচ্চাগুলোর প্রাথমিক পরিচর্যা ও খাবারের ব্যবস্থা এবং থাকার জন্য ছোট ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে ১৫ অক্টোবর এই কার্যক্রম করেন বন্ধুরা। একই সঙ্গে আশপাশের অন্য কুকুরদেরও ওই দিন খাদ্য সরবরাহ করে দেন তাঁরা।
বন্ধুরা জানান, উদ্ধারকৃত বাচ্চাগুলোর সার্বিক স্বাস্থ্যপরীক্ষা, নিয়মিত টিকা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করা হবে, যত দিন না তারা পূর্ণভাবে বেড়ে উঠছে। একইভাবে আশপাশের রাস্তা ও কমিউনিটিতে থাকা অন্য স্ট্রিট কুকুরদের জন্যও পর্যায়ক্রমে ভ্যাকসিনেশন এবং ন্যায়সংগত হেলথ-কেয়ার কার্যক্রম চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। পশুপ্রেমী সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে এই কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সামিউল হাসান, সহসভাপতি তামীম মাহমুদ ও আবু হাসনাত সরকার, বন্ধু সানজেনা সানজুসহ অন্য বন্ধুরা।