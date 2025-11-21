আত্মজাগরণ থেকে বিপ্লবের পথে চে গুয়েভারা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
আত্মজাগরণ থেকে বিপ্লবের পথে চে গুয়েভারা
আবীর হাসানের অনুবাদকৃত বিপ্লবী চে গুয়েভারার ‘মোটরসাইকেল ডায়েরি’ ভ্রমণকাহিনি নিয়ে পাঠচক্র করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ১৭ নভেম্বর বিকেলে জেলা শহরের সাধারণ পাঠাগারে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বইটির মূল আলোচনায় কার্যনির্বাহী সদস্য শাকিল হোসেন বলেন, দক্ষিণ আমেরিকার বাস্তবতা কাছ থেকে দেখার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ১৯৫১ সালে আর্জেন্টিনার তরুণ মেডিকেল ছাত্র এরনেস্তো ‘চে’ গুয়েভারা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আলবার্তো গ্রানাদোকে সঙ্গে নিয়ে একটি পুরোনো মোটরসাইকেলে দীর্ঘ ভ্রমণে বের হন। ‘লা পদেরোসা’ নামের মোটরসাইকেলটি নিয়ে দুই বন্ধু আর্জেন্টিনা থেকে চিলি, পেরু, কলম্বিয়া হয়ে ভেনেজুয়েলা পর্যন্ত হাজার হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেন। ভ্রমণের প্রতিটি ধাপে তাঁরা দেখেন লাতিন আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, শোষণ ও সামাজিক বৈষম্যের কঠোর বাস্তবতা।
চে খনিশ্রমিকদের জীবনসংগ্রাম, আদিবাসীদের উপেক্ষা, ভূমিহীন কৃষকদের কষ্ট এবং কুষ্ঠরোগীদের প্রতি সমাজের নির্মম নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করেন। এসব ঘটনা তাঁর মনে গভীর মানবিক বোধ জাগিয়ে তোলে। বিশেষ করে পেরুর সান পাবলো কুষ্ঠ উপনিবেশে কাটানোর সময় তাঁর জীবনদর্শনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। সেখানে তিনি রোগীদের সঙ্গে ভেদাভেদ ছাড়া কাজ করেন, যা তাঁকে উপলব্ধি করায়—মানুষের প্রকৃত সমস্যা চিকিৎসার চেয়ে অনেক বিস্তৃত।
শাকিল হোসেন বলেন, ‘দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে চে বুঝতে পারেন, শুধু একজন ডাক্তার হওয়া তাঁর লক্ষ্য নয়; বরং শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর প্রকৃত পথ। পরবর্তী সময়ে এই ডায়েরি-ভিত্তিক বইটি চে গুয়েভারার বিপ্লবী ভাবনার সূচনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে পরিচিতি পায়।’
পাঠ প্রতিক্রিয়ায় সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম বলেন, ‘চে গুয়েভারা শুধু একটি নাম নয়—একটি চিন্তা, সাহস ও ন্যায়ের প্রতীক। তাঁকে দেখে আমাদের যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়, তা হলো আদর্শের প্রতি অটল থাকা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। যা আমি ব্যক্তিগতভাবে ধারণ করার চেষ্টা করি। তিনি কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থকে সামনে আনেননি। বরং ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন। আমাদের সবার উচিত তাঁর চেতনা ধারণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং সমাজে শোষিত ও দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়ানো। চে-র শৃঙ্খলা, কর্মঠতা ও ত্যাগের মানসিকতা আমাদের বোঝায় যে লক্ষ্য অর্জনের পথে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, কখনো কখনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে একাকী লড়তেও হয়।’
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান বলেন, ‘মোটরসাইকেল ডায়েরি আমার কাছে ছিল একধরনের আত্মজাগরণের গল্প। ভ্রমণের পথে চে গুয়েভারা যেভাবে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও শোষণের মুখোমুখি হন, তা শুধু তাঁর নয়—আমার মতো পাঠকেরও মানবতা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। কুষ্ঠরোগীদের সঙ্গে চের নিবিড় সংযোগ আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। তাঁর ভেদাভেদহীন আচরণ দেখিয়ে দেয়—মানুষকে ভালোবাসাই মানবতার আসল পথ। বইটির শেষে মনে হয়েছে, একজন তরুণ কীভাবে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় বদলে গিয়ে এক আদর্শবাদী বিপ্লবীর রূপ নেন—এটাই এই ডায়েরির সবচেয়ে বড় শিক্ষা।’
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন, আজিজুর রহমান, সহসভাপতি ফারাহ্ উলফাৎ রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য আহমেদ ওয়ালিদ, বন্ধু রামিজ আহমেদ, সাবরিনা আখতার, মানসুরা খাতুনসহ অন্য বন্ধুরা।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা