একটি ভালো কাজ
নাটোর বন্ধুসভার বৃক্ষরোপণ
ঐতিহ্যবাহী নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজে শোভাবর্ধনের পাশাপাশি ঐতিহ্য রক্ষায় বিভিন্ন জাতের গাছ রোপণ করেছে নাটোর বন্ধুসভা। পাশাপাশি আগামী দুই বছর এগুলোর পরিচর্যা করার দায়িত্ব নিয়েছেন বন্ধুরা।
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৪ অক্টোবর বৃক্ষরোপণ করা হয়। রোপণের পর গাছগুলো লাঠি দিয়ে বাঁধাসহ নেট দিয়ে ঘিরে দেন বন্ধুরা। রোপণ করা গাছের মধ্যে রয়েছে মিষ্টি তেতুল, আমলকী, কারিপাতা, তাইওয়ান রেড আম, বারোমাসি আমলকী, বারোমাসি হলুদ মাল্টা, পারিজাতসহ বৈচিত্র্যময় গাছ।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নাটোর বন্ধুসভার সভাপতি সেলিম রেজা, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আকরাম হোসেন, সহকারী অধ্যাপক মাহফুজ রাশেদ ও বন্ধুসভার সদস্যরা।
এর আগে বন্ধুসভার পক্ষ থেকে ৯ অক্টোবর নাটোরের বঙ্গজলে অবস্থিত ইউনুস আলী এতিমখানার ৩৫ শিশুকে একবেলা খাওয়ানো হয়। ছিল মাংস খিচুরি ও ডিম।
সভাপতি, নাটোর বন্ধুসভা