‘তারুণ্যের পাঠাগার’ স্থাপন করল সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভা
‘অবসরে পড়ি বই, আলোকিত মানুষ হই’ প্রতিপাদ্যে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় তলায় ‘তারুণ্যের পাঠাগার’ স্থাপন করেছে সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভা। ২৪ নভেম্বর বিকেলে এই পাঠাগারের উদ্বোধন করেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা আরিফুল গণি।
আরিফুল গণি বলেন, তরুণ সমাজ ক্রমেই বইবিমুখ হয়ে পড়ছে। এমন সময়ে পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে বন্ধুসভার এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি গবেষণা, পড়াশোনা ও মুক্তচিন্তার বিকাশে পাঠাগারের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার আহ্বান জানান এবং ভবিষ্যতেও সহযোগিতার আশ্বাস দেন।
সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক নয়ন খান বলেন, মুঠোফোন ও ইন্টারনেটের যুগে পাঠাগার তরুণদের মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করে। এখানে বসে বই পড়লে একাগ্রতা, মনোযোগ ও ধৈর্যের চর্চা হয়।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালী বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক মো. শিমুল, সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি রাসেল সেখ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাইম সেখ, সাংগঠনিক সম্পাদক জুনায়েদ বাবু, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক তৌফিক মাহমুদ, কার্যনির্বাহী সদস্য হাছানসহ বন্ধুসভার অন্য সদস্যরা।
সাধারণ সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভা