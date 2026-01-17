শীতবস্ত্র বিতরণ করল সাভার বন্ধুসভা
শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে সাভার বন্ধুসভা। ১৬ জানুয়ারি রাতে সাভার বাসস্ট্যান্ড, নিউমার্কেট, পাকিজা ও পল্লিবিদ্যুৎ এলাকা ঘুরে ঘুরে মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেন বন্ধুসভার সদস্যরা।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা মোস্তাফিজুর রহমান ও ফরহাদ হোসেন, সভাপতি জয়নুল আবেদীন, সাধারণ সম্পাদক তানজীল তাবাসসুমসহ অন্য বন্ধুরা।
সভাপতি জয়নুল আবেদীন বলেন, ‘মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেই এই শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, নতুন কমিটির এই যাত্রা মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করবে।’
বন্ধুরা জানান, ভবিষ্যতেও সমাজের অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য এমন কল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে।