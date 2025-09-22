‘বিদ্রোহী’ কবিতা নিয়ে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার পাঠচক্র

‘বিদ্রোহী’ কবিতা নিয়ে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার পাঠচক্র
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা নিয়ে পাঠচক্র করেছে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা। ২০ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ৯টায় ভার্চ্যুয়াল প্ল্যাটফর্ম গুগলমিটে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
শুরুতে কবিতাটি আবৃত্তি করেন সভাপতি নয়ন আহমেদ। আবৃত্তি শেষে তিনি বলেন, ‘মাত্র বাইশ বছর বয়সে নজরুল রচনা করেন প্রায় দেড়শ পঙ্ক্তির এই কবিতা। ঔপনিবেশিক শোষণ, সামন্ত মূল্যবোধ ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহী রূপে কবিতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন নজরুল।’
সাধারণ সম্পাদক মৌন লাকি বলেন, ‘শোষণ, অন্যায় ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে এক অদম্য প্রতিবাদ এবং আত্মজাগরণ হলো এই কবিতা। এটি শুধু একটি ব্যক্তিগত বিদ্রোহ নয়, বরং পরাধীনতা থেকে মুক্তি ও মানুষের সাম্য প্রতিষ্ঠার এক গভীর আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।’
কার্যনির্বাহী সদস্য গাজী খায়রুজ্জামান বলেন, ‘দৃপ্ত বিদ্রোহী মানসিকতা এবং অসাধারণ শব্দবিন্যাস ও ছন্দের জন্য আজও বাঙালি মানসে কবিতাটি চির উন্নত শির বিরাজমান। “বিদ্রোহী” কবিতা মূলত আত্মজাগরণের কবিতা। কবিতার প্রতিটা লাইন মনের মধ্যে জ্বালাময়ী বিদ্রোহী ভাব গড়ে তোলে।’
