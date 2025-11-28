শাবিপ্রবি বন্ধুসভার পাঠচক্রে ‘লাল নীল দীপাবলি’
‘লাল নীল দীপাবলি’ হুমায়ুন আজাদ রচিত বাংলা সাহিত্য-সম্পর্কিত বিশেষ গ্রন্থ। লেখক সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ থেকে বইটি রচনা করেন। সাহিত্যের জ্বলজ্বল দীপশিখাগুলোকে তিনি জ্বালিয়েছেন এই বইয়ে। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের প্রতিটি সাহিত্যকণা বইটিতে স্থান পেয়েছে।
হুমায়ুন আজাদ রচিত ‘লাল নীল দীপাবলি’ বইটি নিয়ে পাঠচক্র করেছে শাবিপ্রবি বন্ধুসভা। ২৬ নভেম্বর দুপুরে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের ৫০১ নম্বর রুমে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রটি সঞ্চালনা করেন বন্ধু শিলা আক্তার। বই আলোচনায় প্রচার সম্পাদক সাবিনা আক্তার বলেন, ‘হুমায়ুন আজাদ বইটিতে তুলে ধরেছেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সূর্য “চর্যাপদ”। মূলত “চর্যাপদ” থেকেই বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য–সম্পর্কিত সামগ্রিক ধারণা দিয়েছেন লেখক। মধ্যযুগের প্রধান কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসকে নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। আধুনিক যুগের গদ্য, উপন্যাস, কবিতা, নাটক নিয়ে তথ্যবহুল আলোচনা উঠে এসেছে বইটিতে। সব মিলিয়ে বাংলা সাহিত্য–সম্পর্কিত সামগ্রিক জ্ঞান দানের জন্য বইটি খুবই উপযোগী। বইটি জ্ঞানপিপাসুদের পিপাসা আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে তুলতে সমর্থ।’
পাঠচক্রের আসরে উপস্থিত ছিলেন বন্ধু শাফিনুর ইসলাম, সাবিনা আক্তার, ইয়ারমিন আক্তার, শিলা আক্তার, খাদিজা আক্তার, কাজী জান্নাতুল ফেরদৌস, তৌহিদুল ইসলাম, দুর্জয়সহ অন্য বন্ধুরা।
বন্ধু, শাবিপ্রবি বন্ধুসভা