গোবিপ্রবি বন্ধুসভার নবগঠিত কমিটির ভার্চ্যুয়াল সভা।

গোবিপ্রবি বন্ধুসভার নবগঠিত কমিটির ভার্চ্যুয়াল সভা
কার্যনির্বাহী কমিটি–২০২৬–এর প্রথম সাংগঠনিক সভা করেছে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। ১০ জানুয়ারি রাতে অনলাইন গুগল মিট অ্যাপে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী সভাপতি সালমান সারোয়ার। তিনি তাঁর বক্তব্যে গত বছরের কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন এবং নবগঠিত কমিটির প্রতি আস্থা প্রকাশ করে বলেন, বন্ধুসভা সব সময় মানবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা ও নেতৃত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।
বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক শম্পা খানম তাঁর বক্তব্যে নবীন কমিটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, দলগত কাজ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়িত্ববোধই সংগঠনের সফলতার মূল চাবিকাঠি।
সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬–এর কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়। নতুন কমিটির সদস্যরা সংগঠনের আদর্শ ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে আরও সক্রিয় ও ইতিবাচক কার্যক্রম পরিচালনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
প্রচার সম্পাদক, গোবিপ্রবি বন্ধুসভা