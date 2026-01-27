‘কম্বলডা গায়ের ওপর দিলি এট্টু ওম পাওয়া যাবে’

খুলনা বন্ধুসভা
‘কম্বলডা গায়ের ওপর দিলি এট্টু ওম পাওয়া যাবে’
ডুমুরিয়া উপজেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জেলেপাড়া, খালেকনগর, হামিদনগর ও খালের পাড়ের শতাধিক শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে খুলনা বন্ধুসভা। ২৫ জানুয়ারি হামিদনগরের হাজী মো. মুহসীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এগুলো বিতরণ করেন বন্ধুরা।
প্রথম আলো ট্রাস্টের সহযোগিতায় শীতের কম্বল পেয়ে খুশি শীতার্ত ব্যক্তিরা। গৃহিণী রোকেয়া বেগম কম্বল গায়ে জড়িয়ে বলেন, ‘আমাগে খোঁজ কেউ নিতি চায় না। আলাদা করে কম্বল কেনার সামর্থ্য আমার নেই। কম্বলডা পাইয়ে খুব ভালো হইল। কম্বলডা গায়ের ওপর দিলি এট্টু ওম পাওয়া যাবে।’
হাজী মো. মুহসীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘শীতের কম্বল পেয়ে খুশি আমাদের এলাকার মানুষগুলো। বন্ধুসভার বন্ধুদের অসংখ্য ধন্যবাদ।’
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বন্ধুসভার উপদেষ্টা উত্তম মণ্ডল, অর্থ সম্পাদক অনির্বাণ সরকার, প্রচার সম্পাদক ফারজানা আক্তার, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক হাসিবুর রহমান, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক দ্বীপ মণ্ডলসহ আরও অনেকে।
সাধারণ সম্পাদক, খুলনা বন্ধুসভা