পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভা

চিত্রাঙ্কন ও ছোটগল্প লেখা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

লেখা:
তুষার চন্দ্র
অতিথিদের সঙ্গে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন ও ছোটগল্প লেখা প্রতিযোগিতার বিজয়ীরাছবি: বন্ধুসভা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন ও ছোটগল্প লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভা। প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে ১১ নভেম্বর বিকেলে ইউনিভার্সিটি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি উপস্থিত ছিলেন পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন এবং ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর আহমেদ শরীফ তালুকদার, ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা সহকারী অধ্যাপক প্রফেসর নাজমুল হক, জনপ্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তা জাহেদুল আলম হিট্টো, ও বন্ধুসভার উপদেষ্টা সাদিয়া ইসলাম।

অতিথিরা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মশিউর আকন্দ, দ্বিতীয় হয়েছেন ইংরেজি বিভাগের নুসরাত জাহান ও তৃতীয় হয়েছেন একই বিভাগের শিক্ষার্থী ইতি খাতুন। ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন ইংরেজি বিভাগের ইতি খাতুন, দ্বিতীয় হয়েছেন সিএসই বিভাগের আইরিন মিম এবং তৃতীয় হয়েছেন একই বিভাগের শিক্ষার্থী উম্মে হুমায়রা।

অনুষ্ঠান শেষে পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভার বন্ধুরা।

শুরুতেই পবিত্র কোরআন এবং পবিত্র গীতাপাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আলোচনা পর্ব সঞ্চালনা করেন বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী সদস্য শার্মিলা ইসলাম ও বন্ধু জান্নাত ঐশী। দ্বিতীয় পর্বে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই পর্ব সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক নিগম সেন। পুরস্কার বিতরণ শেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতি তুষার চন্দ্র।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খালিদ হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক সিনথিয়া শ্রাবণ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আবদুল কাদের, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক রিমন হোসেন, ম্যাগাজিন সম্পাদক ইতি খাতুন, কার্যনির্বাহী সদস্য নাফিউল শেখ, বন্ধু তামজিদ আলিমসহ অন্য সদস্যরা।

