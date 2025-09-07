নীলফামারীতে দেড় হাজার আমগাছের চারা বিতরণ

নীলফামারীতে দেড় হাজার আমগাছের চারা বিতরণ
নীলফামারী বন্ধুসভার উদ্যোগে উন্নত জাতের দেড় হাজার আমগাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। ৩ সেপ্টেম্বর বিকেলে জেলার ডোমার উপজেলার সোনারায় ইউনিয়নের সোনারায় নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে শিক্ষার্থী ও স্থানীয় গ্রামবাসীর মধ্যে এগুলো বিতরণ করেন বন্ধুরা। গাছ দিয়ে সহযোগিতা করেছে ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স।
এর আগে বিদ্যালয় চত্বরে আমের চারা রোপণ করে কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। বক্তব্য দেন সোনারায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম ফিরোজ চৌধুরী, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামসুল আলম, ব্র্যাকের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক (কৃষি ও সামাজিক বনায়ন) শহিদুল ইসলাম, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মাজেদুল করিম, প্রথম আলো নীলফামারী প্রতিনিধি মীর মাহমুদুল হাসান প্রমুখ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নীলফামারী বন্ধুসভার সভাপতি রুবি আক্তার, সহসভাপতি নিপুণ রায়, প্রচার সম্পাদক রইসুল ইসলামসহ অন্য বন্ধুরা।
চারা হাতে পেয়ে পূর্ব খাটুরিয়া গ্রামের খাদিজা বেগম বলেন, ‘আমার বাড়িতে আরও গাছ আছে। গাছ লাগালে হবে না, এর পরিচর্যা করতে হবে। তাহলেই আমরা ফল পাব।’
নীলফামারী বন্ধুসভার সভাপতি রুবি আক্তার বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভার উদ্যোগে প্রতিবছরের মতো এবারও আমরা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেছি। এ বছর ব্র্যাকের সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি থেকে দুই হাজার আম্রপালি জাতের কলম চারা পেয়েছি। এসব চারা রোপণ করে এক বছরের মধ্যে ফলন পাওয়া যাবে। অবশিষ্ট চারা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রোপণ করা হবে।’