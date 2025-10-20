নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা নিয়েই এগোতে হবে

খুলনা বন্ধুসভা
নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা নিয়েই এগোতে হবে
‘বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার প্রত্যয়ে’ প্রতিপাদ্য নিয়ে খুলনায় অনুষ্ঠিত হলো বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব। খুলনা বিভাগের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা নানা উদ্ভাবনী প্রজেক্ট ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।
১৭ অক্টোবর খুলনার সেন্ট যোসেফ উচ্চবিদ্যালয়ে আয়োজিত এ উৎসবের আয়োজন করে প্রথম আলো, সহযোগিতায় ছিল খুলনা বন্ধুসভা। সকাল ৯টায় বেলুন উড়িয়ে, জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উৎসবের উদ্বোধন করা হয়।
প্রদর্শনীতে ছিল বাংলার জন্য কোডিং ব্যবহার করে তৈরি ইন্টার বাংলা এআই, এআই–নির্ভর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, স্মার্ট অ্যাগ্রিকালচার প্রযুক্তিসহ নানা প্রজেক্ট। খুলনা বিভাগের ১০ জেলার মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় ৫৫০ শিক্ষার্থী এতে অংশ নেয়। ৬০টির বেশি প্রজেক্ট প্রদর্শনের জন্য নিবন্ধন করা হয়।
প্রজেক্টে প্রথম স্থান অর্জন করেছে যশোর শিক্ষা বোর্ড মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী তাহমিদ হাসান ও এস এম আলিউল হোসাইন; দ্বিতীয় হয়েছে নেভি এ্যানকারেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির শেখ আইয়ান আহমেদ, আহনাফ আরিব ও ফাহিমুল ইসলাম; এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে একই প্রতিষ্ঠানের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী জেরম মন্ডল, মাইয়াজ ইবনে মোহিত ও অরিফ শাহরিয়ার। কুইজ প্রতিযোগিতায় দুই গ্রুপে মোট ১০ জন শিক্ষার্থী পুরস্কার পায়।
সকাল ১০টায় বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে শুরু হয় আলোচনা পর্ব, এরপর ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব, বিজ্ঞান ম্যাজিক শো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জাদুশিল্পী ব্রাইটস্টার এম সায়মন পরিবেশন করেন বিজ্ঞানভিত্তিক ম্যাজিক শো। দুপুরে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে শেষ হয় উৎসব।
উৎসবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর নাজমুল আহসান, বিকাশের ইভিপি ও রেগুলেটরি অ্যান্ড অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান হুমায়ুন কবির, বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার, প্রথম আলো খুলনা প্রতিনিধি উত্তম মণ্ডল, সেন্ট যোসেফ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলফ্রেড রণজিৎ মণ্ডল, খুলনা বন্ধুসভার সভাপতি প্রফেসর কাজী মাসুদুল আলম ও উপদেষ্টা অধ্যাপক তুহিন রায়।
প্রথম আলো খুলনা প্রতিনিধি উত্তম মণ্ডল বলেন, ‘তোমরাই আগামী দিনের বাংলাদেশকে বদলে দেবে। তোমাদের উদ্ভাবনই তৈরি করবে আলোকিত আগামী।’
খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর নাজমুল আহসান বলেন, ‘বিজ্ঞানকে ভালোবাসতে হবে, কিন্তু প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে প্রয়োজনমতো।’
বিকাশের ইভিপি হুমায়ুন কবির বলেন, ‘মানুষের চেয়ে তার স্বপ্ন বড়। নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা নিয়েই এগোতে হবে।’
সাংগঠনিক সম্পাদক, খুলনা বন্ধুসভা