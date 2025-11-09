চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার কবিতা পাঠের আসর
কবিতা পাঠের আসর করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা অফিসে এই আসর অনুষ্ঠিত হয়।
শুরুতেই স্বরচিত কবিতা ‘তুমি’ আবৃত্তি করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বীরপুরুষ’ কবিতাটি আবৃত্তি করেন সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম। পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান আবৃত্তি করেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘মানুষ’ কবিতাটি। বন্ধু রামিজ আহমেদ আবৃত্তি করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’।
পরে বন্ধুরা এসব কবিতার তাৎপর্য নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য শাকিল হোসেন, বন্ধু সাবরিন আখতার, মুশফিক মাহাদীসহ অন্যরা।
সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা