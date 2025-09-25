চট্টগ্রাম বন্ধুসভা
‘ফ্রেম যত ভালো হবে, ছবি তত সুন্দর হবে’
‘মোবাইল ফটোগ্রাফি করার পূর্বে ফটোগ্রাফি সম্পর্কে কিছু বিষয় জানা প্রয়োজন। যেমন আমরা চোখে যে সুন্দর দৃশ্য দেখে থাকি, তা যেন ক্যামেরায় একইভাবে ফ্রেমবন্দী করা যায়, সেই কৌশলটি জানা থাকতে হবে। ফ্রেম যত ভালো হবে, ছবি তত সুন্দর হবে। ছবিতে যদি ভালো একটি ধারণা দেওয়া থাকে, তবে সেই ছবিটি অন্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।’
চট্টগ্রাম বন্ধুসভার ‘ওয়ার্কশপ অন মোবাইল ফটোগ্রাফি’ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে কথাগুলো বলেন প্রশিক্ষক আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত তরুণ ফটোগ্রাফার সাইফ আলী নোবেল। ১৯ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর চট্টগ্রাম অফিসের বন্ধুসভা কক্ষে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।
কর্মশালায় ফটোবেরী স্টোরিজ ও আলফা ইভেন্টস অ্যান্ড কমিউনিকেশনসের প্রতিষ্ঠাতা সাইফ আলী নোবেল মোবাইল ফটোগ্রাফির কৌশল ও খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ ছাড়া ব্যবহারিকভাবে স্মার্টফোনের ক্যামেরা লেন্স, এডিটিং, আইওএস ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দেন এবং তাঁর আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত কিছু ছবিসহ, ফোন ক্যামেরায় তোলা কয়েকটি ছবি বন্ধুদের মধ্যে প্রদর্শন করেন। যা দেখে বন্ধুরা বেশ অনুপ্রাণিত হন।
চট্টগ্রাম বন্ধুসভাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাইফ আলী নোবেল বলেন, ‘আমার ১১ বছরের ফটোগ্রাফি জীবনে এমন সুন্দর একটি কর্মশালায় যুক্ত হতে পেরে বেশ আনন্দিত বোধ করছি। প্রশিক্ষণার্থীদের এমন অভূতপূর্ব সাড়া মুগ্ধ করেছে। তরুণেরা সৃষ্টিশীল কাজে দক্ষ হয়ে উঠুক, এটাই কাম্য।’
চট্টগ্রাম বন্ধুসভার সভাপতি ইব্রাহিম তানভীর বলেন, ‘চট্টগ্রাম বন্ধুসভা প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরেও বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছে। বন্ধুরা তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে যেন দক্ষ হয়ে উঠতে পারে, এটিই আমাদের একমাত্র প্রয়াস। আজকের কর্মশালায় যুক্ত প্রশিক্ষক, অংশগ্রহণকারী, সমন্বয়কারী ও সহসমন্বয়কারী সবার প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা।’
কর্মশালার সঞ্চালনা করেন পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক কামরান চৌধুরী। প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে ছিলেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক উষা বিনতে হোসাইন। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, প্রচার সম্পাদক সাকিব জিশান, বন্ধু ইফফাত তাওসিয়াত, সাজিয়া আফরিন, মাহফুজ রহমান, দেবযানী নন্দী, সঙ্গীতা রায়, শাহী মারজুবান ও ওয়াসিম আকরাম।
কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারী সবাইকে সনদ প্রদান করা হয়।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, চট্টগ্রাম বন্ধুসভা