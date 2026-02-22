কার্যক্রম

ভাষাশহীদদের প্রতি নোয়াখালী বন্ধুসভার শ্রদ্ধা নিবেদন

লেখা:
ধ্রুব ভূঁঞা
জেলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নোয়াখালী বন্ধুসভার পুষ্পস্তবক অর্পণছবি: বন্ধুসভা

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে জেলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে নোয়াখালী বন্ধুসভা। ২১ ফেব্রুয়ারি এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

এর আগে ভোরে বন্ধুরা একে একে প্রথম আলো নোয়াখালী অফিসে এসে উপস্থিত হন। সেখান থেকে প্রভাতফেরি করে বন্ধুরা পৌঁছান শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালী বন্ধুসভার উপদেষ্টা সুমন নূর, লায়লা পারভীন, সভাপতি আসিফ আহমেদ, সহসভাপতি মো. শিমুল, সাধারণ সম্পাদক সানি তামজিদ, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক সৌভিক দাস, ম্যাগাজিন সম্পাদক বুশরা করিম, প্রচার সম্পাদক ধ্রুব ভূঁঞা, বন্ধু জেরিন ফাহমিদাসহ অন্যরা।

প্রচার সম্পাদক, নোয়াখালী বন্ধুসভা

