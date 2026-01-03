দয়ালনগর বন্ধুসভার উদ্যোগে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি

দয়ালনগর বন্ধুসভার উদ্যোগে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি
পরিত্যক্ত প্লাস্টিক ও পলিথিনমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি করেছে পাবনার দয়ালনগর বন্ধুসভা। ১ জানুয়ারি কর্মসূচির আওতায় দয়ালনগর লাইব্রেরি থেকে সিনথি পাঠশালা পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তাঘাট, বাড়ির আঙিনা ও আশপাশের এলাকা পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন করেন বন্ধুরা।
এ সময় এলাকাবাসীর কাছ থেকে প্লাস্টিক ও পলিথিন সংগ্রহ করে নির্ধারিত স্থানে জমা দেওয়া হয়। প্লাস্টিক জমাদানকারীদের উৎসাহিত করতে আকর্ষণীয় পুরস্কারের ব্যবস্থাও রাখা হয়।
কর্মসূচির উদ্বোধন করেন দয়ালনগর বন্ধুসভার উপদেষ্টা এম এ বাতেন খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা প্রকৌশলী আবু সায়েম প্রামাণিক, আহ্বায়ক আকরাম হোসেন, সদস্য সচিব আনিছুর রহমানসহ বন্ধুসভার অন্যান্য সদস্য এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি।