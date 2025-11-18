কার্যক্রম

প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বাগেরহাটে শিশুদের ক্রীড়া উৎসব

ইমরান শিকদার
শিশুদের শিক্ষা উপকরণ উপহার দেওয়া হয়ছবি: বন্ধুসভা

প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সারা দেশের প্রতিটি বন্ধুসভা ‘একটি ভালো কাজ’ করে থাকে। সেই ধারাবাহিকতায় বাগেরহাট বন্ধুসভা স্কুলশিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। শুভেচ্ছা শিশু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষার্থীরা তিনটি জনপ্রিয় ইভেন্ট—বল নিক্ষেপ, অঙ্ক দৌড় ও বিস্কুট দৌড়ে দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি ইভেন্টে তাদের উচ্ছ্বাস, মনোযোগ ও ক্রীড়ানৈপুণ্য উপস্থিত সবার প্রশংসা কাড়ে।

বল নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় (গ্রুপ–এ) যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে তামিম, আবির ও রিয়াদ। (গ্রুপ–বি)তে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে সাকিব, রমজান ও শান্ত। অঙ্ক দৌড় প্রতিযোগিতায় (গ্রুপ–এ) যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে রাইসা, মরিয়াম ও জান্নাতী। (গ্রুপ–বি)তে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে আবরার, শান্ত ও পার্বতী। বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতায় (গ্রুপ–এ) যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে হাসান, রাইসা ও নুসরাত। (গ্রুপ–বি)তে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে রিফাত, আরমান ও আদুরি।

বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতা।
অঙ্ক দৌড় প্রতিযোগিতা।

বন্ধুসভার বন্ধুরা জানান, শিক্ষার্থীদের শারীরিক সক্ষমতা, মানসিক বিকাশ ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে এমন ক্রীড়া কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আগামী বছরগুলোয়ও এই আয়োজনকে আরও বিস্তৃত ও বর্ণাঢ্যভাবে আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

শুভেচ্ছা শিশু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টারের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক অরুনা রানী সরকার, কামরুন নাহার, অপর্না রানী ভৌমিক, শারমিন আক্তার ও ফারহানা আফরোজ।

বাগেরহাট বন্ধুসভার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলো বাগেরহাট প্রতিনিধি সরদার ইনজামামুল হক, সভাপতি মাহমুদ হাসান, বন্ধু রাকিবুল ইসলাম, শহীদুল ইসলাম, তয়ন সাহা, তহুরণ নেচ্ছা, ফাতিহা হক ইলিজা, রাইসা আক্তার, জারিন হাসান ও ইমরান শিকদার।

সাংগঠনিক সম্পাদক, বাগেরহাট বন্ধুসভা

