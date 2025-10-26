জীবনের লড়াইয়ে অদম্য মন্টু রবিদাসের পাশে গাইবান্ধা বন্ধুসভা

একটি ভালো কাজ
জীবনের লড়াইয়ে অদম্য মন্টু রবিদাসের পাশে গাইবান্ধা বন্ধুসভা
গাইবান্ধার রামচন্দ্রপুর ছোট দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা মন্টু রবিদাস (৬৫)। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কাজ করে। প্রায় ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত এভাবেই সংসার চালিয়ে গেছেন। এরপর এক অটোরিকশা দুর্ঘটনায় বদলে যায় জীবন। দুর্ঘটনায় কোমরের হাড় সরে গিয়ে হাঁটার সক্ষমতা হারান তিনি। জীবনকে তো আর থামিয়ে রাখা যায় না, তাই শারীরিক কষ্ট নিয়েও জীবিকার তাগিদে বাজারে বসে জুতা সেলাইয়ের কাজ করে যাচ্ছেন।
গাইবান্ধা–পলাশবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের তুলসীঘাট বাজারের রাস্তায় প্রতিদিনই দেখা মেলে মন্টু রবিদাসের। কখনো রোদে, কখনো বৃষ্টিতে তিনি বসে থাকেন জুতা মেরামতের কাজে। নিজের কোনো দোকান নেই—রাস্তার পাশেই বস্তার ওপর বসে জুতা সেলাই, কালি দেওয়া আর পুরোনো জুতা ঠিক করেই চলে তাঁর জীবিকা। রোদ-বৃষ্টির কারণে অনেক সময় ক্রেতা আসেন না, তবু জীবিকার প্রয়োজনে প্রতিদিন কাজের আশায় বসে থাকেন পরিশ্রমী মানুষটি।
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে মন্টু রবিদাসের পাশে দাঁড়িয়েছে গাইবান্ধা বন্ধুসভা। তাঁকে ছাতা, জুতার কালি, ব্রাশ, সুতা, চামড়া ও বিভিন্ন জুতা সেলাইয়ের উপকরণ উপহার দিয়েছেন বন্ধুরা। ২৫ অক্টোবর এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা বন্ধুসভার সভাপতি জিসান মাহমুদ, সহসভাপতি মেহেদী হাসান, সাধারণ সম্পাদক উম্মে হাবিবা, সদস্য কাশফিহা খানম প্রমুখ।