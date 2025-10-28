একটি ভালো কাজ
কেরানীগঞ্জে শিক্ষার্থীদের জন্য পানি বিশুদ্ধকরণ ফিল্টার উপহার
ঢাকার কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভার বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য বিশুদ্ধ পানির নিশ্চয়তায় পানি পরিশোধন যন্ত্র (ওয়াটার ফিল্টার) উপহার দেওয়া হয়েছে। ২৮ অক্টোবর বিকেলে উপজেলার শাক্তা ইউনিয়নের বাহেরচর এলাকার করিমখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এটি প্রদান করা হয়।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফসানা আখতার বলেন, ‘আমাদের বিদ্যালয়ে দুই শতাধিক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। বিদ্যালয়ের টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক রয়েছে। এত দিন শিক্ষার্থীরা বাইরে থেকে পানি সংগ্রহ করে এনে পান করত। বন্ধুসভা পানির ফিল্টার উপহার দেওয়ায় এখন থেকে তারা বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারবে। বন্ধুসভার এই মানবিক উদ্যোগের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।’
সহকারী শিক্ষক মাসিকুন্নাহার বলেন, ‘গ্রামীণ পরিবেশে এমন উদ্যোগ শিশুদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। বিশুদ্ধ পানির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেক কমে আসবে।’
অনুভূতি প্রকাশ করে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী মিমি ইসলাম বলে, ‘আগে টিউবওয়েলের পানি খেতাম। এখন বিশুদ্ধ পানি পাব, তাই ভালো লাগছে।’
তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী আমজাদ হোসেন বলে, ‘স্কুলে অহন আমরা ভালো পানি খাইতে পারুম।’
কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি নুসরাত আরা তানজিম বলেন, ‘কোমলমতি শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভার বন্ধুরা মিলে প্রায় ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয়টিতে একটি পানি পরিশোধন ফিল্টার উপহার দিয়েছি। এখন থেকে শিশুরা বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারবে।’
বন্ধুসভার উপদেষ্টা সালাউদ্দিন সোহেল বলেন, ‘বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আর্সেনিকের কারণে পানি পান করতে পারত না। প্রথম আলো বন্ধুসভার বন্ধুরা খোঁজখবর নিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ পানি পান করানোর জন্য পানি বিশুদ্ধকরণ ফিল্টারের ব্যবস্থা করেছে। এর ফলে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারবেন।’
উপহার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের দুর্যোগ ও ত্রাণবিষয়ক সম্পাদক সায়মন চৌধুরী, কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভার সহসভাপতি নাজিউল্লাহ ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাত হোসাইন প্রমুখ।