কার্যক্রম

মেহেরপুর বন্ধুসভার বৃক্ষরোপণ ও বিতরণ

প্রতিনিধি
মেহেরপুর
মেহেরপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথম আলো বন্ধুসভার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিছবি: বন্ধুসভা

বৃক্ষরোপণ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে চারা বিতরণ করেছে মেহেরপুর বন্ধুসভা। ২৬ আগস্ট সকালে মেহেরপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বন্ধুসভার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আমিন, সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল লতিফ, বন্ধুসভার যুগ্ম সম্পাদক আশিক রাব্বি, বন্ধু অ্যন্দ্রিয়া সরকার, ফারিয়া, শিমুলসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

মেহেরপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথম আলো বন্ধুসভার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি।

এ সময় তিনটি আমড়াগাছের চারা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রোপণ করা হয়। পরে মেহগনি, লেবু, কদবেল, মহানিম, আমড়াগাছসহ ২০০টি ফলদ ও বনজ গাছের চারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেন, ‘প্রতিটি শিক্ষার্থীকে দুটি করে বৃক্ষ রোপণ করতে হবে। আমাদের দেশ, আমাদের পরিবেশ, আমাদের সমাজ আমাদের দায়িত্ব তা রক্ষা করা। চলো গড়ি সবুজ দেশ। সড়কের পাশে খালি জায়গায় চারা গাছ রোপণ করে সবুজে ভরে তুলি দেশ।’

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন