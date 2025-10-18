অমর আলোয় সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

গোবিপ্রবি বন্ধুসভা
অমর আলোয় সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
মানুষ চলে যায়, কিন্তু তাঁর আলো নিভে যায় না। এমনই এক আলোকিত মানুষ ছিলেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। তিনি ছিলেন শিক্ষক, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ—সবচেয়ে বড় কথা ছিলেন একজন গভীরভাবে মানবিক মানুষ।
১১ অক্টোবর গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার উদ্যোগে ‘স্মৃতি-আলাপ: সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম—স্মৃতি, মানুষ ও মহত্ত্ব’ শিরোনামে অনুষ্ঠিত হয় ভার্চ্যুয়াল আলোচনা সভা। আলোচক হিসেবে যুক্ত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক হাবিবুর রহমান। সঞ্চালনায় ছিলেন বন্ধু রেদোয়ান ইসলাম।
আলোচনায় উঠে আসে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম স্যারের শিক্ষকসত্তা, তাঁর চিন্তার গভীরতা ও মানবিকতার অনন্য প্রকাশ। যাঁরা তাঁর ছাত্র ছিলেন, তাঁরা জানেন, তিনি শুধু পাঠ দিতেন না, বরং ভাবতে শেখাতেন। তাঁর প্রতিটি ক্লাস ছিল একধরনের মানসিক জাগরণের পর্ব, যেখানে সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হতো সমাজ, সংস্কৃতি ও মানুষের মর্মবোধ।
স্যার বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা মানে কেবল তথ্য নয়, এটি মানুষ গড়ার প্রক্রিয়া। তিনি ছাত্রদের বলতেন, ‘ভালো মানুষ হও, বাকিটা নিজে নিজে শিখে যাবে।’ তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন দেখা যায়। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর চিন্তা ও মানবিকতার বীজ ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ছাত্র, পাঠক ও অনুরাগীর মনে।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, গোবিপ্রবি বন্ধুসভা