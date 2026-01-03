নালিতাবাড়ী বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬–এর অভিষেক

নালিতাবাড়ী বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬–এর অভিষেক
অভিষেক হয়েছে নালিতাবাড়ী বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬-এর। এ উপলক্ষে ২ জানুয়ারি বিকেলে উপজেলা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়।
এ বছর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন অভিজিৎ সাহা এবং সাধারণ সম্পাদক সারোয়ার হোসাইন। সভায় ২৫ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়। নাম ঘোষণা করেন আইনজীবী ইয়াসমিন আক্তার।
কমিটি প্রকাশের আগে উপস্থিত পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং বন্ধুরা আগামী এক বছরের কর্মপরিকল্পনা তৈরি এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করেন।
সাধারণ সম্পাদক, নালিতাবাড়ী বন্ধুসভা