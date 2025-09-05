ময়মনসিংহ বন্ধুসভা
আমার রাগ উঠলে চেঁচামেচি করলেও নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি না। রাগ ও ক্ষোভে কান্না করে দিই। কীভাবে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারব?
কারও মন খারাপ হলে বা চাপে থাকলে তিনি যদি একা থাকতে চান, তাহলে কি তাঁকে একা থাকতে দেওয়া উচিত? যদিও তিনি একা নিজেকে সামলাতে পারবেন না, আরও বেশি চাপ অনুভব করেন। কিন্তু তিনি কারও সঙ্গে তাঁর চাপ বা কষ্টের কারণটাও বলতে চান না। এই পরিস্থিতিতে আমি বন্ধু হিসেবে কী করতে পারি?
আমার পড়ালেখা মনে থাকে না। পড়তে বসলেই মাথার পেছন দিকে ব্যথা করে। মাঝেমধ্যে পড়তেও ইচ্ছা করে না। এ জন্য নিজেকে অতিষ্ঠ লাগে। এ অবস্থায় করণীয় কী? রাত ১১টায় ঘুমাতে গেলে ভোর ৫টার দিকে ঘুম ধরে। মাথায় চাপ অনুভূত হয়। কিন্তু সকালে উঠতে পারি না। এ থেকে কীভাবে মুক্তি পেতে পারি?
ময়মনসিংহ বন্ধুসভার আয়োজনে মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিষয়ক কর্মশালায় প্রশিক্ষকের উদ্দেশে এমন নানা প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা। একে একে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন ঢাকা সিটি হাসপাতাল লিমিটেডের সাইকোথেরাপিস্ট ও কনসালট্যান্ট মাহমুদা মুহসিনা। গত ২৫ আগস্ট ময়মনসিংহ নগরীর বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মিলনায়তনে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
প্রশিক্ষক মাহমুদা মুহসিনা বলেন, ‘মানসিক সুস্থতা যাচাইয়ের তিনটি মাধ্যম রয়েছে। তা হলো চিন্তা, ইচ্ছাশক্তি ও সমাজে নিজের অবদান সম্পর্কে সচেতন হওয়া। সবার জন্য ওষুধ নয়, আবেগ আয়ত্তে আনতে হবে। আর নিজেকে ভালোভাবে জানতে হবে, নিজেকে বুঝতে হবে। অন্যকে নয়, নিজেকে দেখতে হবে, বুঝতে হবে।’
কর্মশালায় বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। সহযোগিতায় ছিল বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ। বেলা তিনটায় শুরু হয়ে কর্মশালা চলে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসিমা আক্তার। তিনি বলেন, ‘মানসিকভাবে ভালো থাকার অন্যতম উপায় হলো ভালো কাজ করা, ভালো চিন্তা করা ও ইচ্ছাশক্তি। তিনটির সমন্বয়ে ভালো থাকা যায়। আমরা কীভাবে মানসিক চাপের সঙ্গে মানিয়ে নেব, অন্যদের সঙ্গে কীভাবে মিশব ও সুস্থ জীবন যাপন করব—সবকিছুতেই মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভাব রয়েছে। সুস্থ জীবনযাপনের জন্যই ভালো ভাবব, ভালো থাকব।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক মোস্তাফিজুর রহমান, বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক মঞ্জুরুল হক, ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান। কর্মশালা সঞ্চালনা করেন ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সহসভাপতি রোকনুজ্জামান জুয়েল ও মো. উজ্জল।
কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক সাঈমা এনাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক তাওমান জাহান, বন্ধু বোরহান উদ্দিন, সাজিদ উল্লাহ, ফারিয়া খানম, তুরাবি তাবাসসুম, অনিক দাসসহ অন্য বন্ধুরা।
সভাপতি, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা