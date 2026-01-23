গণিত উৎসবের ক্লান্তি ছাপিয়ে বন্ধুত্বের উচ্ছ্বাস

খুলনা বন্ধুসভা
গণিত উৎসবের ক্লান্তি ছাপিয়ে বন্ধুত্বের উচ্ছ্বাস
১৬ জানুয়ারি খুলনা জিলা স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় ডাচ্–বাংলা ব্যাংক–প্রথম আলো আঞ্চলিক গণিত উৎসবের খুলনা পর্ব। বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের ২৪তম এই আসরে বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ, যশোর, খুলনা, নড়াইল ও সাতক্ষীরা অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। খুলনা বন্ধুসভার পাশাপাশি এবার স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেন যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, মোংলা ও গোপালগঞ্জ বন্ধুসভার বন্ধুরাও।
উৎসব শেষে এদিন দুপুরে প্রথম আলো খুলনা অফিসে বসে এক আনন্দ আড্ডা, যেখানে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করা সব বন্ধুসভার বন্ধুরা অংশ নেন। খুলনা বন্ধুসভার উপদেষ্টা এম এম মাসুম বিল্লাহর সঞ্চালনায় পরিচয় পর্বের মাধ্যমে শুরু হয় এই আড্ডা।
শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন প্রথম আলোর খুলনা প্রতিনিধি উওম মণ্ডল। কবিতা আবৃত্তি করেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা জয়তীষ রঞ্জন মন্ডল।
সাতক্ষীরা বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের বিল্যাহ বলেন, ‘গণিত উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য ভোর ৬টায় তিন বন্ধু মিলে মোটরসাইকেলযোগে রওনা দিই। দীর্ঘ ৬২ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে, শীতের কুয়াশা উপেক্ষা করে সকাল ৯টার মধ্যেই অনুষ্ঠানস্থলে এসে পৌঁছাই। এসব কষ্ট তেমন কিছুই মনে হয় না যখন বিভিন্ন বন্ধুসভার বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হই।’
যশোর বন্ধুসভার সাংগঠনিক সম্পাদক খন্দকার রুবাইয়া বন্ধুদের শীতের পিঠা ও খেজুরের রস খেতে যশোরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান।
খুলনা বন্ধুসভার সহসভাপতি হাফিজুর রহমান প্রস্তাব দেন, খুলনা, যশোর, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, মোংলা ও সাতক্ষীরা বন্ধুসভার বন্ধুদের নিয়ে একটি চড়ুইভাতির আয়োজন করা যায়। এতে নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধির পাশাপাশি সারা দেশে এমন আয়োজন ব্যাপক প্রশংসিত হবে।
আড্ডা শেষে সবাই মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন। শেষে মিষ্টিমুখের মাধ্যমে এই আনন্দ–আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন খুলনা বন্ধুসভার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহা. রহমতুল্লাহ ও ইমন মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক তুহিন বাওলিয়া, অর্থ সম্পাদক অনির্বাণ সরকার, দপ্তর সম্পাদক আল্ রাইসা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মিতা মাহমুদ, বন্ধু হাবিবুর রহমান, সৌরভ ঘোষ, শামীমা সুলতানা, দ্বীপ মন্ডল, শ্রাবন্তী কুন্ডু, পূজা রায়, ফারিহা ঝিলামসহ অন্য বন্ধুরা।