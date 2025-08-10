বন্ধুর গান প্রতিযোগিতার তৃতীয় ধাপের জন্য নির্বাচিত হলেন যাঁরা

বন্ধুর গান প্রতিযোগিতার তৃতীয় ধাপের জন্য নির্বাচিত হলেন যাঁরা
সারা দেশের বন্ধুসভার বন্ধুদের নিয়ে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে বন্ধুসভার বিশেষ সংগীত প্রতিযোগিতা। ‘বন্ধুর গান প্রতিযোগিতা ২০২৫’ শিরোনামের এ আয়োজন দেশব্যাপী ব্যাপক সাড়া ফেলে। প্রথম ধাপে ৮০-এর অধিক প্রতিযোগী কোনো প্রকার বাদ্যযন্ত্র ছাড়া খালি গলায় গান রেকর্ড করে পাঠিয়েছিলেন। যাচাই–বাছাইয়ের পর সেখান থেকে দ্বিতীয় ধাপের জন্য নির্বাচিত হন ৩০ জন।
এই ৩০ জনকে টাস্ক দেওয়া হয়েছিল বাদ্যযন্ত্রসহ গান রেকর্ড করে পাঠাতে। অনেক যাচাই–বাছাইয়ের পর তৃতীয় ধাপের জন্য এবার তাঁদের মধ্য থেকে ১৬ জনকে নির্বাচিত করেছেন বিচারকেরা।
নির্বাচিতরা হলেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার তাসফিয়া ফারাহ, কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভার আবিদ আনান চৌধুরী, সৈয়দপুর বন্ধুসভার তাপস রায়, নোয়াখালী বন্ধুসভার প্রান্ত চন্দ্র শীল ও সীমান্ত কুরী বিজয়, লক্ষ্মীপুর বন্ধুসভার হুমায়েরা চৌধুরী, চট্টগ্রাম বন্ধুসভার দেবমিতা নন্দী, সাভার বন্ধুসভার সরকার একান্ত ঐতিহ্য, দিনাজপুর বন্ধুসভার অপূর্ব রায় ও রাধা রায়, হাবিপ্রবি বন্ধুসভার মিথিলা রায়, সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভার দুর্জয় কুমার সরকার, রাজশাহী বন্ধুসভার নাহিদ হাসান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার ফাল্গুনী ভট্টাচার্য্য, জামালপুর বন্ধুসভার সাদিকুর রহমান এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার রিজওয়ানুল কবির।
তৃতীয় ধাপের নিয়মাবলি
• পূর্বে পাঠানো গানের ধরন অনুযায়ী তৃতীয় ধাপের জন্য প্রতিযোগীদের অন্য ধারার গান গাইতে হবে (কমফোর্ট জোনের বাইরে)। বাদ্যযন্ত্রসহ।
• বিচারকেরা ঠিক করে দেবেন কোন প্রতিযোগী কোন গান গাইবেন। এ বিষয়ে শিগগিরই বিচারকেরা নির্বাচিত প্রতিযোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।
• গান রেকর্ড করার পর নাম ও বিস্তারিত তথ্য নির্দিষ্ট গুগল ফরমে পাঠাতে হবে। গুগল ফরমসহ অন্যান্য তথ্য বন্ধুর গান প্রতিযোগিতার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানিয়ে দেওয়া হবে।
চূড়ান্ত পর্বে সেরা ১০ জন প্রতিযোগী ঢাকায় নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠিত মূল প্রতিযোগিতায় বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে বিচারকদের নির্ধারিত এক বা একাধিক গান পরিবেশন করবেন। যন্ত্র দল ও শিল্পীদের ঢাকায় দুই দিন-দুই রাত অবস্থানের জন্য আয়োজকদের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা হবে। প্রথম দিন অনুশীলনের পর দ্বিতীয় দিন মূল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।
চূড়ান্ত পর্বে বিজয়ী তিন প্রতিযোগীকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে। এ ছাড়া চূড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ সেরা ১০ জনের জন্যও থাকবে আকর্ষণীয় পুরস্কার।