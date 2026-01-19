কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভার পুনর্মিলনী ও নতুন কমিটির পরিচিতি সভা
কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভার পুনর্মিলনী ও নবগঠিত কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ জানুয়ারি বিকেলে কেরানীগঞ্জের কালিন্দী এলাকায় সাহু ব্যাপারীর বাগানবাড়িতে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় পুরোনো ও নতুন বন্ধুরা উপস্থিত হন। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে নবগঠিত কমিটির সদস্যদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও ব্যবসায়ী সালাউদ্দিন সোহেল বলেন, বন্ধুসভা কেবল একটি সংগঠন নয়, এটি বন্ধুদের একটি আশ্রয়স্থল। দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন সংকটে বন্ধুসভা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। তিনি আরও বলেন, ‘নতুন কমিটির সদস্যদের প্রতি শুভেচ্ছা। আশা করি, সবার অংশগ্রহণে বন্ধুসভার কার্যক্রম আরও গতিশীল ও ফলপ্রসূ হবে।’
বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সায়মন চৌধুরী বলেন, ‘বুদ্ধিভিত্তিক ও মানবিক তরুণ সমাজ গঠনে বন্ধুসভার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভা শুরু থেকেই মানবিকতা, সংস্কৃতি ও স্বেচ্ছাসেবার একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করেছে। এখানকার বন্ধুরা দায়িত্বশীল ও সচেতন ভূমিকা রেখে চলেছেন। আশা করছি, নতুন কমিটি সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সংগঠনকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।’
কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি রেবেকা সুলতানা বলেন, ‘বন্ধুসভা আমার কাছে শেখার ও বেড়ে ওঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এখান থেকে নেতৃত্ব, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার শিক্ষা পাওয়া যায়। নবগঠিত কমিটির সদস্যদের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে।’
নবনির্বাচিত সভাপতি নাজিউল্লাহ ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন সাবেক সভাপতি নুসরাত আরা তানজিম, বর্তমান সহসভাপতি শামুন্নাহার শিরীন ও বহ্নি শিখা, সাধারণ সম্পাদক অর্ণব সাইফুল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহানাজ আক্তার, সহসাংগঠনিক সম্পাদক আনাস আহমেদ, অর্থ সম্পাদক অঙ্কিতা রাজবংশী, দপ্তর সম্পাদক মাহিমুন কবির, প্রচার সম্পাদক সমাপ্ত ইসলাম, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক মাহিনুর কবির, সাংস্কৃতিক সম্পাদক গৌতম বড়ুয়া, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক ইউশা ইউনান, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, ম্যাগাজিন সম্পাদক মোহনা আক্তার, বইমেলা সম্পাদক ক্যাথী রাজবংশী প্রমুখ।