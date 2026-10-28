বিশ্ব পোলিও দিবসে গোবিপ্রবি বন্ধুসভার কুইজ ও বই বিতরণ
বিশ্ব পোলিও দিবস উপলক্ষে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার উদ্যোগে কুইজ প্রতিযোগিতা ও বই বিতরণ করা হয়েছে। ২৪ অক্টোবর নিমতলা প্রি-ক্যাডেট স্কুলে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের ৫০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
কুইজে পোলিও রোগ, এর প্রতিরোধ, টিকাদানের গুরুত্ব ও শিশুস্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পোলিও সম্পর্কে জানার পাশাপাশি নিজেদের জ্ঞান যাচাইয়ের সুযোগ পায়। কুইজ শেষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই বিতরণ করা হয়।
শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা তৈরি এবং টিকাদান সম্পর্কে সঠিক ধারণা পৌঁছে দেওয়াই ছিল এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে সভাপতি আহনাফ শাহরিয়ার বলেন, ‘শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা তৈরি, টিকাদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পৌঁছে দেওয়া আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। আমরা চাই, এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে সচেতনতা ও জ্ঞানচর্চার আগ্রহ ছড়িয়ে পড়ুক।’
কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গোবিপ্রবি বন্ধুসভার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক, গোবিপ্রবি বন্ধুসভা