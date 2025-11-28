খুলনা বন্ধুসভা
খেলাধুলা শরীর ও মনকে ভালো রাখে
জনপ্রিয় খেলা ফুটবল। শীতের সকালে মাঠে হাজির হয় খুলনা অঞ্চলের চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। দিনব্যাপী এ খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৫-এর সহযোগিতায় ছিল খুলনা বন্ধুসভা। ২৫ নভেম্বর খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।
প্রথম খেলায় খুলনা খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩-০ গোলে পরাজিত করে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বিতীয় খেলায় টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে ফাইনালে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
একই মাঠে বেলা ২টা ৩০ মিনিট থেকে ফাইনাল খেলা শুরু হয়। খুলনার আঞ্চলিক ফাইনালে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে ১-০ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
দিনব্যাপী এ উৎসবের উদ্বোধন করেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক গোলকিপার বিপ্লব ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ‘খুলনার মানুষ সব সময়ই খেলার ভক্ত। বিশেষ করে ফুটবল খেলা। খেলাধুলা শরীর ও মনকে ভালো রাখে। প্রথম আলো ও ইস্পাহানিকে ধন্যবাদ জানাই এত সুন্দর আয়োজন করার জন্য।’
প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি মাসুদ আলমের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. মাকসুদ হেলালী, খুলনা খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আনিসুর রহমান, জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার দস্তগীর হোসেন নীরা, জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার শেখ জাহাঙ্গীর হোসেন, ইস্পাহানি টি লিমিটেডের সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার মোহাম্মদ নাজমুল হুদা।
ম্যাচসেরার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিপ্লব ভট্টাচার্যের সঙ্গে ছিলেন মোহাম্মদ নাজমুল হুদা ও জাতীয় দলের সাবেক মিডফিল্ডার কামরুজ্জামান সেলিম। দর্শকসারিতে ছিলেন দেশের সাতবারের দ্রুততম মানবী সুলতানা পারভীন লাভলী।
সাংগঠনিক সম্পাদক, খুলনা বন্ধুসভা