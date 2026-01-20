কার্যক্রম

কক্সবাজার বন্ধুসভার পাঠচক্র ও সাংগঠনিক সভা

লেখা:
আবদুল নবী
প্রথম আলোর কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিসে বন্ধুসভার পাঠচক্র ও সাংগঠনিক সভাছবি: বন্ধুসভা

নবগঠিত কমিটির প্রথম সাংগঠনিক সভা এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের উপন্যাস ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে কক্সবাজার বন্ধুসভা। ১৭ জানুয়ারি বিকেলে প্রথম আলোর কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

শুরুতে সাংগঠনিক সভায় বছরব্যাপী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, দায়িত্ব বণ্টন, প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালার রূপরেখা নির্ধারণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়। কমিটির সদস্যদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

এ সময় চলতি মাসেই পরবর্তী সাংগঠনিক সভা ও পাঠচক্র আয়োজনের পাশাপাশি ‘এআই প্রম্পট রাইটিং ও সাইবার সিকিউরিটি সচেতনতা’ বিষয়ক একটি কর্মশালা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভাপতি আবদুল নবীর সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও প্রথম আলোর কক্সবাজার আঞ্চলিক প্রধান আব্দুল কুদ্দুস রানা। তিনি বলেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে দায়িত্বশীলতা জরুরি। পাঠক হিসেবে মতামত প্রকাশের আগে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও তথ্য যাচাই করা নৈতিক দায়িত্ব।’

সভা শেষে অনুষ্ঠিত পাঠচক্রে সেলিনা হোসেনের ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’ উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরিচালনা করেন পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক আয়েশা ছিদ্দিকা।

বন্ধুদের পাঠ আলোচনায় উঠে আসে—‘হাঙর নদী গ্রেনেড’ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সমৃদ্ধ একটি বই; যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে।

উপন্যাসে হলদিগাঁ গ্রামের সেই চঞ্চল কিশোরী বুড়ি একসময় নিজের অজান্তেই ইতিহাসের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে যায়। সংসার, স্বামী ও সন্তানের মায়ায় গড়া জীবনে হঠাৎ আছড়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ ঢেউ। চোখের সামনে পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিতে ঝরে পড়ে ছেলে কলিমের প্রাণ, তবু ভেঙে পড়েন না তিনি। বুকের ভেতর জমে ওঠে এক নিঃশব্দ আগুন। সেই আগুনেই তিনি দেশের জন্য সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তটি নেন—মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচাতে নিজের বাক্‌ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী সন্তান রইসকে ঠেলে দেন মৃত্যুর মুখে। সেই মুহূর্তে বুড়ি আর কেবল এক মায়ের নাম নয়, তিনি হয়ে ওঠেন হাজারো সন্তানের মা, এক স্বাধীনতার প্রতীক। হলদিগাঁর মাটিতে লেখা হয় ত্যাগের এমন গল্প, যা পাঠকের হৃদয় কাঁপিয়ে দেয় এবং বাংলাদেশের জন্মকথাকে আরও গভীর করে তোলে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক উলফাতুল মোস্তফা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মারগুব মোরশেদ ও তাঈফ বিন কাদের, সাংগঠনিক সম্পাদক উগ্য মারমা, অর্থ সম্পাদক হুমায়ুন কবির, প্রচার সম্পাদক ইশরাফ উদ্দিন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুবিনুর রশিদ, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক নাদিয়া আকতার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুজিবুল হাসান, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক মুবিনুল ইসলাম, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফাহিম ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক আল আমিন, বন্ধু নুরুল আবছার, সাঈদ ইবনে আলম, সাজ্জাদ চৌধুরী, আসমাউল হুসনা, রেশমি আক্তার, আসিফুর রহমান, ইশরাক হোসেনসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা।

সভাপতি, কক্সবাজার বন্ধুসভা

