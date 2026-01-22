পাবনা বন্ধুসভার সাংগঠনিক সভা ও পাঠচক্রের আসর
নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির পরিচিতি উপলক্ষে বিশেষ সাংগঠনিক সভা ও শহীদুল্লা কায়সারের ‘কাঠের পুতুল’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে পাবনা বন্ধুসভা। ২০ জানুয়ারি বিকেলে প্রথম আলো পাবনা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে সভা শুরু হয়। পরিচয় পর্বের পর সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ হোসেনের সঞ্চালনায় বন্ধুরা একে একে বন্ধুসভাকে নিয়ে তাঁদের স্বপ্ন ও আগামী দিনের ভাবনার কথা তুলে ধরেন।
বন্ধুসভার নিয়মিত সাহিত্য ও লেখালেখির কর্মশালাগুলো তরুণদের কতটা অনুপ্রাণিত করে, সবার বক্তব্যে তা উঠে আসে। কমিটিতে প্রথমবার দায়িত্ব পাওয়া এক বন্ধু বলেন, ‘সাহিত্যচর্চাকে ত্বরান্বিত করতে বন্ধুসভার উদ্যোগগুলো সত্যিই প্রশংসনীয়। লেখালেখির প্রতি প্রবল আগ্রহ থেকেই এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। বন্ধুসভা এখন আমার হৃদয়ের খুব কাছের এক নাম।’
সভাপতি রাশিদুল ইসলাম নতুন সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি সবার কাছ থেকে আগামী এক বছরের সৃজনশীল কর্মপরিকল্পনা শোনেন এবং বন্ধুসভাকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
সভা শেষে পাঠচক্রে শহীদুল্লা কায়সারের ‘কাঠের পুতুল’ বই নিয়ে আলোচনা করেন বন্ধুরা। পাঠ আলোচনায় উঠে আসে তৎকালীন সমাজের শ্রেণিবৈষম্য, মধ্যবিত্ত জীবনের টানাপোড়েন এবং মানুষের ভেতরের নৈতিক লড়াইয়ের কথা। কীভাবে সমাজের অদৃশ্য সুতার টানে মানুষ কখনো কখনো ‘কাঠের পুতুল’–এর মতো নিয়তির হাতে বন্দী হয়ে পড়ে। বন্ধুরা বইটির বিভিন্ন চরিত্র ও এর অন্তর্নিহিত দর্শন নিয়ে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন।
সভাপতি, পাবনা বন্ধুসভা