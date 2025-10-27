একটি ভালো কাজ
শিশুদের নতুন জামা উপহার দিল নোবিপ্রবি বন্ধুসভা
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ করেছে নোবিপ্রবি বন্ধুসভা। কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৭ অক্টোবর নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তিন শিশুকে নতুন জামা উপহার দেওয়া হয়।
এ সময় শিশুদের সঙ্গে বন্ধুসভার সদস্যরা আড্ডা দেন ও আনন্দ ভাগাভাগি করেন। খুশি হয়ে একটি শিশু বলে, ‘অর্যা! আইজ তো খুব খুশি হইছি। নতুন জামা পাইলাম আর বন্ধুদের লগে খেললাম। আগের মতো দিন তো পাই নাই!’
সহসভাপতি সৌরভ খান বলেন, ‘এই ছোট্ট আয়োজন শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। এ ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা সমাজের শিশুদের পাশে দাঁড়াই এবং তাদের স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করি।’
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা জাহিদ হাসান, বন্ধু ইতু রানী কুরি, সায়মা আক্তার, সানজিদ মুনতাসীর, অর্থী রায় চৌধুরী, জুঁই চৌধুরী, মারুফা মজুমদারসহ অনেকে।
বন্ধুরা বলেন, এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম শিশুদের মধ্যে আনন্দ, আত্মবিশ্বাস ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগাতে সহায়ক।
বন্ধু, নোবিপ্রবি বন্ধুসভা