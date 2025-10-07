শিক্ষকতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আলোকিত করার মহান দায়িত্ব

শিক্ষকতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আলোকিত করার মহান দায়িত্ব
‘শিক্ষকই জাতির মেরুদণ্ড। সমাজ গঠনে তাঁদের অবদান অনন্য ও অনস্বীকার্য। একজন শিক্ষক কেবল পাঠ্যবইয়ের অক্ষর শেখান না, তিনি শেখান কীভাবে জীবনে চলতে হয়, কীভাবে মানুষ হতে হয়। আমাদের প্রথম শিক্ষক হচ্ছেন আমাদের মা, যিনি আমাদের মুখে প্রথম শব্দ তুলে দেন। এরপর স্কুলে যাঁরা জীবন গঠনের ভিত তৈরি করেন, তাঁরাই প্রকৃত অর্থে সমাজের কারিগর।’
বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার ভার্চ্যুয়াল আলোচনা সভায় কথাগুলো বলেন বক্তারা। ৫ অক্টোবর রাত সোয়া ৯টায় গুগল মিট প্ল্যাটফর্মে এটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বন্ধুসভার বন্ধুরা নিজেদের শিক্ষাজীবনে প্রিয় শিক্ষকদের অনুপ্রেরণার গল্প তুলে ধরেন। কেউ কেউ আবেগঘনভাবে বলেন, শিক্ষকের উৎসাহ, ধৈর্য ও ভালোবাসা তাঁদের জীবনে দিকনির্দেশনা দিয়েছে।
শংকরবাটি পোলাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোয়ারা খাতুন বলেন, ‘শিক্ষক মানে শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞানদানকারী নন। একজন শিক্ষক হলেন সেই আলোকবর্তিকা, যিনি অন্ধকারের মাঝেও পথ দেখান। শিক্ষক সেই মানুষ, যিনি প্রতিদিন নিজের স্বপ্ন ত্যাগ করে অন্যের স্বপ্ন গড়েন। আমরা হয়তো খুব সাধারণ মানুষ, কিন্তু আমাদের হাত ধরে গড়ে ওঠে অসাধারণ মানুষ। শিক্ষাদান পেশা নয়, এটি এক মহৎ দায়িত্ব—একটি অবিরাম যাত্রা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আলোকিত করার। আজকের শিক্ষার্থীই আগামী দিনের দেশনেতা, বিজ্ঞানী, কবি, শিল্পী কিংবা সমাজসেবক। তাই প্রত্যেক শিক্ষকের ছোট্ট প্রচেষ্টাও একটি বড় পরিবর্তনের বীজ রোপণ করে। আমরা চাই আমাদের শিক্ষার্থীরা ভালো মানুষ হয়ে সমাজে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠুক।’
এ সময় আরও বক্তব্য দেন বাবুডাইং আলোর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক আলীউজ্জামান নূর, সহকারী শিক্ষক উম্মে কুলসুম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম প্রমুখ। তাঁরা তাঁদের দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যজ্ঞান নয়, মানবিকতা, নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ শেখানোর গুরুত্বের ওপর জোর দেন।
বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন অংশগ্রহণকারী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘শিক্ষক দিবস শুধু উদ্যাপনের দিন নয়, বরং শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁদের কাছ থেকে প্রেরণা নেওয়ার এক বিশেষ মুহূর্ত।’
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি মো. আসাদুজ্জামান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, দপ্তর সম্পাদক উৎস আসেফ, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক সোনিয়া খাতুন, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক অজিফা খাতুন, বন্ধু মুশফিক মাহাদীসহ অন্যান্য বন্ধুরা।
সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা