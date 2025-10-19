‘অ্যাজ আ ম্যান থিঙ্কেথ’ চিন্তা বদলালে জীবন বদলায়

ড্যাফোডিল বন্ধুসভা
‘অ্যাজ আ ম্যান থিঙ্কেথ’ চিন্তা বদলালে জীবন বদলায়
ইংরেজি সাহিত্যিক জেমস অ্যালেন রচিত ‘অ্যাজ আ ম্যান থিঙ্কেথ’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে ড্যাফোডিল বন্ধুসভা। ১৪ অক্টোবর ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অফিস অব দ্য স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সহকারী অধ্যাপক অমিত চক্রবর্তী। আলোচনার শুরুতে তিনি নিজের জীবনের সঙ্গে বইটির কিছু অভিজ্ঞতা ভাগ করেন এবং জানান, কীভাবে এই বই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। পরবর্তী সময়ে তিনি বইয়ের নির্বাচিত কিছু অংশ পাঠ করেন এবং জীবনের বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করেন।
অমিত চক্রবর্তী বলেন, ‘একটি ভাবনাই পারে একজন মানুষকে গড়ে তুলতে বা ভেঙে দিতে।’ ভাবনাকে তিনি তুলনা করেন একটি বীজের সঙ্গে, আর আমাদের মস্তিষ্ককে একটি উর্বর জমির সঙ্গে। যেমন বীজ রোপণ করা হবে, তেমনি ফল পাওয়া যাবে। ছোট্ট একটি বীজের ভেতর লুকিয়ে থাকে বিশাল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ভালো বা মন্দ, যা-ই হোক না কেন।
অমিত চক্রবর্তী আরও বলেন, ‘যেমন বীজের সঠিক পরিচর্যা প্রয়োজন মাটি প্রস্তুত করা, আগাছা পরিষ্কার, পানি দেওয়া; তেমনি আমাদের চিন্তা ও মনোযোগেরও যত্ন নিতে হয়। অতিরিক্ত কিছু দিলে যেমন গাছের শিকড় দুর্বল হয়ে পড়ে, তেমনি অতিরিক্ত চিন্তা বা অতিরিক্ত চাপও আমাদের ভেতরের শক্তিকে নষ্ট করে দিতে পারে। প্রয়োজন মনোযোগ, একাগ্রতা ও ত্যাগের মানসিকতা।’
পাঠচক্রে পুরো বই না পড়া হলেও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীবনের সাফল্য, আত্মোন্নয়ন ও মানুষের সম্ভাবনা নিয়ে নতুন করে ভাবার সুযোগ পায়। আয়োজকেরা আশা প্রকাশ করেন, এই পাঠচক্র অংশগ্রহণকারীদের জীবনে ইতিবাচক প্রেরণা জোগাবে এবং নিজের চিন্তাকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করার অনুপ্রেরণা দেবে।
পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন ড্যাফোডিল বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি সাব্বির আহমেদ, বর্তমান সভাপতি নাজমুল হাসান, সহসভাপতি ঈশিতা মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক জাকিয়া লিমা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অনিক ভূষণ সাহা, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক সালমান ফারসী, দুর্যোগ ও ত্রাণবিষয়ক সম্পাদক রিজভী আমিন, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক মোস্তফা মাহফুজ, ম্যাগাজিন সম্পাদক ত্বাহা, কার্যনির্বাহী সদস্য আবিদুর রহমান, রুবাইয়াসহ অন্য বন্ধুরা।