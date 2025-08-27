প্রেম, প্রতিবাদ ও মানবতার সুর নজরুলের ‘ছায়ানট’

দিনাজপুর বন্ধুসভা
প্রেম, প্রতিবাদ ও মানবতার সুর নজরুলের ‘ছায়ানট’
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ ‘ছায়ানট’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে দিনাজপুর বন্ধুসভা। ২৬ আগস্ট বিকেলে প্রথম আলো দিনাজপুর অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। তিনি ছিলেন বিদ্রোহী, প্রেম, সাম্যবাদী ও মানবতার কবি। তাঁর লেখায় যেমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে, তেমনি রয়েছে অসহায়ের পাশে দাঁড়ানোর মানবিকতার কথা। নজরুলের লেখা সত্যিই পাঠকের মনকে নাড়া দেয়। তাঁর কবিতা, গান, প্রবন্ধ কিংবা গল্প সব লেখাতেই আছে গভীর অনুভব, সাহস, প্রেম আর প্রতিবাদের সুর। লেখার ধরন অনেক বৈচিত্র্যময়।
পাঠচক্রে বন্ধুরা একে একে বসে বইটি থেকে কবিতা পড়ে শোনান এবং সবার মধ্যে অনুভূতি ভাগ করে নেন। কাজী নজরুল ইসলামের ‘ছায়ানট’ কাব্যগ্রন্থের নির্দিষ্ট কোনো সারমর্ম নেই। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো মানুষের মনের আশা, প্রেম, প্রতিবাদ ও মানবতা নিয়ে রচিত। কাব্যগ্রন্থটিতে মোট ৫০টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতায় জীবন ও প্রকৃতির প্রতি কবির গভীর আবেগের কথা, সমাজ ও দেশ অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সাহসিকতার কথা উঠে এসেছে।
সাধারণ সম্পাদক সুদর্শন চন্দ্র অধিকারী বলেন, ‘কাজী নজরুলের যেকোনো লেখা একেকটি অমরকীর্তি। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ না করেও যেভাবে দেশ ও সমাজের জন্য লিখেছেন তা অবিস্মরণীয়। তাঁর লেখা বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ছায়ানটের কবিতাগুলো মানুষের আশা, প্রেম, প্রতিবাদ ও মানবতা নিয়ে রচিত। আমাদের প্রতিনিয়ত তাঁর লেখা পড়া উচিত।’
সহসভাপতি আরিয়ানা চৌধুরীর সঞ্চালনায় পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ রায়, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক আল আমিন, বন্ধু রাকিব হোসেন, সাব্বির রহমান, বেলালুর রহমান প্রমুখ।
দপ্তর সম্পাদক, দিনাজপুর বন্ধুসভা