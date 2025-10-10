দিনাজপুরে ‘স্মার্ট স্কিলস: ফ্রম লার্নিং টু লিডিং’ কর্মশালা আগামীকাল
নেতৃত্ব ও যোগাযোগ, ক্যাম্পাস টু ক্যারিয়ার, প্রেজেন্টেশন স্কিল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিবেট ফর কমিউনিকেশন অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন বিষয়ে দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে অনার প্রেজেন্টস ‘স্মার্ট স্কিলস: ফ্রম লার্নিং টু লিডিং’ প্রশিক্ষণ কর্মশালা। আগামীকাল শনিবার হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অডিটরিয়ামে এটি অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৯টায় কর্মশালা শুরু হয়ে চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
বন্ধুসভার বন্ধুদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করছে বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ। সহযোগিতায় রয়েছে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও দিনাজপুর বন্ধুসভা। কর্মশালায় অংশ নেবেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, সৈয়দপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, রংপুর, পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট বন্ধুসভার বন্ধুরা।
দিনব্যাপী এই কর্মশালায় ‘নেতৃত্ব ও যোগাযোগ’ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবেন আবুল খায়ের গ্রুপের মিডিয়া রিলেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন হেড রাফে সাদনান আদেল; ‘ক্যাম্পাস টু ক্যারিয়ার’ বিষয়ে আলোচনা করবেন বিডিজবস লিমিটেডের হেড অব প্রোগ্রামস মোহাম্মদ আলী ফিরোজ; বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের নির্বাহী সভাপতি মৌসুমী মৌ প্রশিক্ষণ দেবেন ‘প্রেজেন্টেশন স্কিল’ বিষয়ে; বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক আলোচনা করবেন ‘এআই ফর ইয়ুথ’ বিষয়ে এবং ‘ডিবেট ফর কমিউনিকেশন অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন’ বিষয়ে কথা বলবেন বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক। অনার বাংলাদেশ-সম্পর্কিত বিশেষ কুইজ পরিচালনা করবেন প্রতিষ্ঠানটির হেড অব মার্কেটিং মো. ফারুক রহমান। কর্মশালা সঞ্চালনা করবেন ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সম্রাট।
এ ছাড়া উদ্বোধনী পর্বে আলোচক হিসেবে থাকবেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. এনামউল্যা, উপ–উপাচার্য মো. শফিকুল ইসলাম সিকদার, রেজিস্ট্রার প্রফেসর মো. আবু হাসান, ট্রেজারার প্রফেসর এম জাহাঙ্গীর কবির, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর এস এম এমদাদুল হাসান, প্রথম আলো দিনাজপুর প্রতিনিধি রাজিউল ইসলাম ও হাবিপ্রবি বন্ধুসভার সভাপতি নাসিম আহমেদ।