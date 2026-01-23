শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব

ফেনী বন্ধুসভা
শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব
‘এবার ঠান্ডায় (শীতে) অনেক কষ্ট পাইতাছি। এহন তোমাগোর কম্বলে আমার বুইড়া-বাচ্চাডা শান্তিতে ঘুমাইতে পারব। যারা কম্বলের লাইগা দৌড়ায়, তারাই বারবার পায়। আমরা দৌড়াইবার পারি না, তাই আমাগোরে কেওই কিছু দেয় না।’
ফেনী বন্ধুসভার উপহার দেওয়া কম্বল হাতে পেয়ে কথাগুলো বলছিলেন ফেনী সদর উপজেলার ধর্মপুর আশ্রয়ণ ও আবাসন প্রকল্পের বাসিন্দা অশীতিপর মনকিরের নেছা। ২২ জানুয়ারি বেলা ৩টার দিকে ফেনী সদর উপজেলার ধর্মপুর আশ্রয়ণ ও আবাসন প্রকল্প ঈদগাহ মাঠে ১০০ শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন বন্ধুসভার বন্ধুরা। এতে সহযোগিতা করে ফেনী জেলা প্রশাসন।
কম্বল পাওয়া ধর্মপুর আশ্রয়ণ ও আবাসন প্রকল্পের সত্তরোর্ধ্ব মারফুজা খাতুন বলেন, ‘এবারই প্রথম আপনেগো দেওয়া সিলিপ নিয়া কম্বল পাইলাম। খুব খুশি ওইছি। আপনেরা গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় খুঁইজ্যা দেহেন, কার আসলেই দরকার।’
ধর্মপুর আশ্রয়ণ ও আবাসন প্রকল্পে বসবাস করে ৪২২টি পরিবার। অধিকাংশই নিম্ন আয়ের, যাদের জীবনসংগ্রাম নিত্যদিনের। শীতের তীব্রতা থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতে প্রকল্পের মধ্যভাগে ঈদগাহ প্রাঙ্গণে বেলা ২টা থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন শতাধিক নারী ও পুরুষ। তাঁদের মধ্যে যাঁরা কম্বল বিতরণের টোকেন পেয়েছিলেন, তাঁদের হাতে ১০০টি কম্বল তুলে দেন বন্ধুসভার সদস্যরা।
সত্তরোর্ধ্ব সুজিয়া বেগম কম্বল দেখিয়ে বলেন, ‘এই কম্বলে আইজ থাইকা ওমে থাইকপারুম। ইবার ঠান্ডায় খুবই কষ্ট পাইছি।’
কম্বল পেয়ে বেশ আনন্দিত দেখাচ্ছিল রুফিয়া বেগমকে (৬৫)। তিনি বলেন, ‘এ কম্বলে আমার মেলা উপকার ওইল।’
কর্মসূচির বিষয়ে ফেনী বন্ধুসভার উপদেষ্টা শেখ নুর উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ফেনী বন্ধুসভা অতীতের মতোই শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। কম্বল বিতরণের এই উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
উপদেষ্টা কাজী ইকবাল আহমদ বলেন, ‘শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব। ফেনী বন্ধুসভা অতীতের মতোই সব সময় মানুষের কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং অসহায়দের সাহায্য করে যাবে।’
উপদেষ্টা নুরুল আমিন বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভা সব সময় মানুষের কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসে। ফেনী বন্ধুসভার সদস্যরাও ভালোর সঙ্গে আলোর পথেই থাকেন। আশা করি, তাঁরা ভবিষ্যতেও আরও বেশি মানবিক উদ্যোগ নিয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবেন।’
প্রথম আলোর ফেনী প্রতিনিধি নাজমুল হক শামীম বলেন, প্রথম আলো সব সময় সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকে এবং সর্বদা সত্য ও নিরপেক্ষভাবে খবর প্রকাশ করে। ঠিক একইভাবে, প্রথম আলো বন্ধুসভার সদস্যরাও মানুষের কল্যাণে কাজ করে এবং অসহায়দের পাশে দাঁড়ান।
স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বন্ধুসভার বন্ধু কামরুজ্জমান মজুমদার বলেন, শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রথম আলো বন্ধুসভার লক্ষ্য। ধারাবাহিক মানবিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বন্ধুসভা মানুষের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছে, যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন ধর্মপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প কমিটির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, ধর্মপুর আবাসন প্রকল্প কমিটির সভাপতি জসিম উদ্দিন, ফেনী বন্ধুসভার বন্ধু জাফর আহম্মদ ভূঁঞা, সভাপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম, সাধারণ সম্পাদক দীপংকর রায় চৌধুরী, সহসভাপতি দেলোয়ার হোসেন ও আমিনুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক নুর উদ্দিন ভূঁঞা, সহসাংগঠনিক সম্পাদক সাইফ উদ্দিন, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক কিশোর চক্রবর্তীসহ অন্য বন্ধুরা।
সভাপতি, ফেনী বন্ধুসভা