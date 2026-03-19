ফরিদপুরে সুধীজনদের নিয়ে বন্ধুসভার ইফতার

ফরিদপুরে সুধীজনদের নিয়ে বন্ধুসভার ইফতার
সুধীজনদের নিয়ে ইফতার আয়োজন করেছে ফরিদপুর বন্ধুসভা। ১৩ মার্চ শহরের দক্ষিণ কালীবাড়ি মহল্লার ব্রাহ্মসমাজ সড়কে একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার কার্যালয়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে বন্ধুসভার বন্ধু ও সুধীজনেরা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন।
ইফতারের আগে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা হয়। আলোচকেরা বন্ধুসভার মানবিক ও সামাজিক কাজগুলোকে আরও বেগবান করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও ফরিদপুর সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাবেক উপপরিচালক মো. সহীদ উল্লা বলেন, পবিত্র রমজান মাস সংযম, সহমর্মিতা ও মানবতার শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষা ধারণ করে সমাজে সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বন্ধুসভার এমন আয়োজন ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করবে।
মো. সহীদ উল্লা বলেন, বন্ধুসভা শুধু একটি সংগঠন নয়, এটি মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি প্ল্যাটফর্ম। এমন ইফতার আয়োজন পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জোরদার করে এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজে সবাইকে আরও উদ্বুদ্ধ করে।
সভাপতি, ফরিদপুর বন্ধুসভা